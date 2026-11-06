В Україні запровадили єдині правила ідентифікації тіл загиблих: що зміниться

В Україні уніфікували роботу регіональних команд, які встановлюють особи загиблих військових і цивільних. Відтепер вони працюватимуть за однаковими правилами огляду тіл, проведення судово-медичних досліджень і відбору біологічних зразків.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення прем’єр-міністра Сергія Корецького у Facebook .

Зміни у процедурі ідентифікації тіл

За його словами, уряд затвердив єдиний порядок роботи міжвідомчих регіональних команд. Документ передбачає спільні правила для всіх етапів ідентифікації, а також єдину систему кодування.

Це має допомогти точніше вести облік і не втрачати дані, необхідні для встановлення особи загиблого. Також новий порядок має скоротити затримки та покращити взаємодію між командами.

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На судмедекспертизу виділять кошти

Окремо уряд планує посилити судово-медичну експертизу. У проєкті державного бюджету на 2027 рік на цей напрям передбачили понад 600 млн гривень. Кошти, зокрема, мають спрямувати на закупівлю обладнання для регіональних бюро.

Корецький зазначив, що над запровадженням єдиного порядку працювали разом із Міністерством охорони здоров’я, Міністерством внутрішніх справ і Міністерством оборони за підтримки Офісу президента.

Очікується, що зміни допоможуть родинам швидше отримувати достовірну інформацію про долю близьких і гідно з ними прощатися.