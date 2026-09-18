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В Україні прискорять ідентифікацію тіл загиблих військових

13:23 18.09.2026 Пт
2 хв
aimg Тетяна Веремєєва
В Україні прискорять ідентифікацію тіл загиблих військових Фото: Ідентифікація тіл загиблих (Getty Images)
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В Україні планують прискорити процес ідентифікації тіл репатрійованих військових і цивільних та прибрати затримки на окремих етапах. Для цього мають посилити взаємодію між державними відомствами.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на повідомлення прем'єр-міністра України Сергія Корецького.

Що хочуть змінити

Корецький провів нараду з представниками МОЗ, МВС та Міноборони, під час якої розглянули весь процес ідентифікації репатрійованих тіл - від судово-медичної експертизи до подальших процедур.

"На кожному з цих етапів необхідно посилити координацію між відомствами, щоб оперативніше проходити всі процедури. Доручив за тиждень підготувати чіткий план вдосконалень", - повідомив прем'єр.

За його словами, держава має прибрати зайві затримки та покращити обмін інформацією між відомствами.

Скільки бюро проводять експертизи

Паралельно в Україні посилюють спроможності судово-медичної експертизи. Наразі дослідження проводять 21 регіональне бюро СМЕ, які перебувають у підпорядкуванні МОЗ.

У проєкті державного бюджету на 2027 рік передбачено понад 600 млн гривень, зокрема на дооснащення бюро необхідним обладнанням.

"Маємо зробити так, щоб родини якомога швидше отримували точну інформацію та могли гідно попрощатися зі своїми близькими", - наголосив Корецький.

Нагадаємо, що 17 вересня до України повернули тіла 252 загиблих, зокрема, за твердженням російської сторони, українських військовослужбовців. Після репатріації їх мають ідентифікувати та провести необхідні експертизи.

РБК-Україна раніше писало, що в російському полоні загинули щонайменше 375 українців, серед яких військовополонені та цивільні заручники.

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