Україні запропонували зблизитись з НАТО, щоб Росія швидше захотіла мирних перемовин, - WSJ

Даний договір надасть доступ до західної військової техніки. При цьому він не означає, що Україна буде членом Альянсу, але зобов'язує Київ до початку мирних перемовин з Москвою.

Таку пропозицію висунув британський прем'єр-міністр Ріші Сунак, а через деякий час вона була підтримана у Берліні і Парижі. За даними видання, у цих країнах мають сумніви щодо того, що Україна зможе військовим шляхом вигнати росіян із своїх територій. Там також вважають, що західні партнери не зможуть підтримувати Україну у військовому плані якщо конфлікт зайде в глухий кут.

"Ми постійно повторюємо, що Росія не повинна перемогти, але що це означає? Якщо війна триватиме досить довго з такою інтенсивністю, втрати України стануть нестерпними. І ніхто не вірить, що їм вдасться повернути Крим", - цитує WSJ співрозмовника з Франції.

За даними видання, Макрон і Шольц говорили Зеленському про необхідність розглянути можливість мирних переговорів з Москвою. Водночас за даними джерела, даний договір має показати РФ, що Захід буде готовий з часом збільшити свою військову допомогу Україні. Саме це може переконати Кремль в тому, що він не зможе досягти своїх військових цілей.

"Саміт НАТО має надати Україні чітку пропозицію, а також дати Зеленському політичну перемогу, яку він зможе представити вдома як стимул для переговорів. Війни Росії мають тенденцію то "заморожуватися", то "розморожуватися", і саме тому Україна потребуватиме від нас більше гарантій", - додає джерело WSJ.

Зауважимо, подібні рішення в Альянсі ухвалюються лише консенсусом. Тому воно має здобути підтримку всіх країн-членів.