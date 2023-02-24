ua ru
Пт, 24 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украине предложили сблизиться с НАТО, чтобы Россия быстрее захотела мирных переговоров, - WSJ

Новина українською →
Украина, Пятница 24 февраля 2023 22:35
Украине предложили сблизиться с НАТО, чтобы Россия быстрее захотела мирных переговоров, - WSJ Фото: Украине предложили сблизиться с НАТО, чтобы Россия быстрее захотела мирных переговоров (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Франция, Великобритания и Германия предложили Украине вместе заключить договор, который ускорит сближение с Североатлантическим Альянсом.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на издание The Wall Street Journal.

Данный договор предоставит доступ к западной военной технике. При этом он не означает, что Украина станет членом Альянса, но обязывает Киев к началу мирных переговоров с Москвой.

Такое предложение выдвинул британский премьер-министр Риши Сунак, а спустя некоторое время оно было поддержано в Берлине и Париже. По данным издания, в этих странах сомневаются в том, что Украина сможет военным путем выгнать россиян со своих территорий. Там также считают, что западные партнеры не смогут поддерживать Украину в военном плане, если конфликт зайдет в тупик.

"Мы постоянно повторяем, что Россия не должна победить, но что это значит? Если война будет продолжаться достаточно долго с такой интенсивностью, потери Украины станут невыносимыми. И никто не верит, что им удастся вернуть Крым", - цитирует WSJ собеседника из Франции.

По данным издания, Макрон и Шольц говорили Зеленскому о необходимости рассмотреть возможность мирных переговоров с Москвой. В то же время, по данным источника, данный договор должен показать РФ, что Запад будет готов со временем увеличить свою военную помощь Украине. Именно это может убедить Кремль в том, что он не сможет добиться своих военных целей.

"Саммит НАТО должен предоставить Украине четкое предложение, а также дать Зеленскому политическую победу, которую он сможет представить дома как стимул для переговоров. Войны России имеют тенденцию то "замораживаться", то "размораживаться", и именно поэтому Украина потребует от нас больше гарантий" , - добавляет источник WSJ.

Заметим, что подобные решения в Альянсе принимаются только консенсусом. Поэтому оно должно получить поддержку всех стран-членов.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в феврале в Париже на трехсторонней встрече президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц призвали президента Украины Владимира Зеленского к мирным переговорам с Россией.

Также президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина проводит техническую подготовку к деоккупации своих территорий. Это касается как оружия, так и учения солдат.

Напомним, ранее экскомандующий войсками США в Европе генерал в отставке Бен Ходжес заявлял, что Украина может вернуть Крым уже к концу лета 2023 года.

Также мы писали, что, по словам Зеленского, без деоккупации Крыма мир между Россией и Украиной невозможен.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТО Вторжение России в Украину
NEWS
Готовы к любой угрозе. Украина уже год дает отпор России: что происходит сегодня
Готовы к любой угрозе. Украина уже год дает отпор России: что происходит сегодня
DAILY
Кризиса не случилось. Как Украине удалось избежать развала экономики за год большой войны
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Кризиса не случилось. Как Украине удалось избежать развала экономики за год большой войны