В Україні запропонували спосіб боротьби з гендерною дискримінацією

Мінсоцполітики пропонує запровадити чіткий механізм реагування на випадки дискримінації за ознакою статі. На підприємствах працюватимуть комісії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проєкт постанови Кабміну .

Новий порядок має стати інструментом захисту громадян, які стикнулися з нерівністю, гендерним насильством або сексуальними домаганнями.

Що передбачає документ

Постанова затверджує Порядок реагування на випадки дискримінації за ознакою статі, що конкретизує норми законів "Про звернення громадян" та "Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні".

Документ передбачає:

створення Експертної ради при Нацсоцслужбі для аналізу звернень щодо дискримінації;

при Нацсоцслужбі для аналізу звернень щодо дискримінації; утворення комісій у державних установах, органах влади, на підприємствах - для розгляду таких звернень;

у державних установах, органах влади, на підприємствах - для розгляду таких звернень; захист постраждалих осіб, зокрема можливість переведення їх на інше місце роботи або дистанційний режим;

щорічне інформування Мінсоцполітики про кількість звернень і результати їх розгляду.

У зверненнях можна буде повідомляти про дискримінацію на основі статі, а також випадки сексуальних домагань і гендерного насильства. Заяви прийматимуться в електронній, письмовій та усній формі (через гарячі лінії чи "електронні скриньки довіри").

Що буде з порушниками

У разі виявлення фактів дискримінації, комісії мають право:

рекомендувати керівникам установ застосувати дисциплінарні заходи;

направляти звернення до Національної поліції, якщо виявлено ознаки правопорушення;

ініціювати системні зміни в політиці організації щодо забезпечення гендерної рівності.

Кожне засідання комісії супроводжуватиметься письмовим протоколом. Висновки носитимуть рекомендаційний характер, але можуть бути підставою для конкретних управлінських дій.

Чому це важливо

Проєкт постанови розроблено на виконання зобов’язань України у межах переговорів про вступ до ЄС - зокрема у сфері забезпечення гендерної рівності. Також враховано рекомендації Єврокомісії та Комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок.

Механізм має забезпечити прозоре реагування на випадки дискримінації в державному та приватному секторах, а також підвищити рівень захисту жінок і чоловіків у трудовій діяльності.