В Украине предложили способ борьбы с гендерной дискриминацией

Минсоцполитики предлагает ввести четкий механизм реагирования на случаи дискриминации по признаку пола. На предприятиях будут работать комиссии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект постановления Кабмина .

Новый порядок должен стать инструментом защиты граждан, которые столкнулись с неравенством, гендерным насилием или сексуальными домогательствами.

Что предусматривает документ

Постановление утверждает Порядок реагирования на случаи дискриминации по признаку пола, конкретизирующий нормы законов "Об обращениях граждан" и "Об основах предотвращения и противодействия дискриминации в Украине".

Документ предусматривает:

создание Экспертного совета при Нацсоцслужбе для анализа обращений по дискриминации;

при Нацсоцслужбе для анализа обращений по дискриминации; образование комиссий в государственных учреждениях, органах власти, на предприятиях - для рассмотрения таких обращений;

в государственных учреждениях, органах власти, на предприятиях - для рассмотрения таких обращений; защита пострадавших лиц, в частности возможность перевода их на другое место работы или дистанционный режим;

ежегодное информирование Минсоцполитики о количестве обращений и результатах их рассмотрения.

В обращениях можно будет сообщать о дискриминации на основе пола, а также случаях сексуальных домогательств и гендерного насилия. Заявления будут приниматься в электронной, письменной и устной форме (через горячие линии или "электронные ящики доверия").

Что будет с нарушителями

В случае выявления фактов дискриминации, комиссии имеют право:

рекомендовать руководителям учреждений применить дисциплинарные меры;

направлять обращение в Национальную полицию, если выявлены признаки правонарушения;

инициировать системные изменения в политике организации по обеспечению гендерного равенства.

Каждое заседание комиссии будет сопровождаться письменным протоколом. Выводы будут носить рекомендательный характер, но могут быть основанием для конкретных управленческих действий.

Почему это важно

Проект постановления разработан во исполнение обязательств Украины в рамках переговоров о вступлении в ЕС - в частности в сфере обеспечения гендерного равенства. Также учтены рекомендации Еврокомиссии и Комитета ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин.

Механизм должен обеспечить прозрачное реагирование на случаи дискриминации в государственном и частном секторах, а также повысить уровень защиты женщин и мужчин в трудовой деятельности.