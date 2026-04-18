В Україні запропонували "компромісний" варіант щодо знижених прайс-кепів

За його словами, ситуація на європейських ринках суттєво змінилася через зростання цін на газ, що безпосередньо впливає на вартість електроенергії та можливості її закупівлі для України.

"Аналіз європейських цін у березні та очікування на наступні місяці дають підстави вважати, що діючі прайс-кепи будуть обмежувати імпорт у значну кількість годин на добу", - зазначив він.

У зв’язку з цим пропонується переглянути граничні ціни з урахуванням добової структури попиту, зокрема підвищити їх у пікові ранкові та вечірні години. Такий підхід, за оцінкою депутата, має забезпечити кращу ліквідність ринку та стимулювати як імпорт, так і розвиток генерації.

"Такий перегляд повинен сприяти створенню належних цінових сигналів для імпорту електроенергії та інвестицій у генерацію, особливо у години пікового навантаження", - підкреслив Герус.

Водночас він нагадав, що Україна вже рухається до лібералізації ринку в рамках євроінтеграції, зокрема через ухвалений закон про інтеграцію енергоринків.

На його думку, у цьому контексті перегляд прайс-кепів розглядається як один із кроків до формування повноцінного ринкового ціноутворення із мінімальним адміністративним втручанням.