В Україні запропонували "компромісний" варіант щодо знижених прайс-кепів

18:43 18.04.2026 Сб
2 хв
Аналіз цін ЄС в березні показує обмеження імпорту через прайс-кепи, тому пропонується підвищити їх, але особливим способом
aimg Сергій Новіков
Андрій Герус (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

В Україні необхідно переглянути граничні ціни на електроенергію, оскільки чинні прайс-кепи вже обмежують можливості імпорту з ЄС у значну кількість годин доби.

Як пише РБК-Україна, про це заявив голова комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус.

За його словами, ситуація на європейських ринках суттєво змінилася через зростання цін на газ, що безпосередньо впливає на вартість електроенергії та можливості її закупівлі для України.

"Аналіз європейських цін у березні та очікування на наступні місяці дають підстави вважати, що діючі прайс-кепи будуть обмежувати імпорт у значну кількість годин на добу", - зазначив він.

У зв’язку з цим пропонується переглянути граничні ціни з урахуванням добової структури попиту, зокрема підвищити їх у пікові ранкові та вечірні години. Такий підхід, за оцінкою депутата, має забезпечити кращу ліквідність ринку та стимулювати як імпорт, так і розвиток генерації.

"Такий перегляд повинен сприяти створенню належних цінових сигналів для імпорту електроенергії та інвестицій у генерацію, особливо у години пікового навантаження", - підкреслив Герус.

Водночас він нагадав, що Україна вже рухається до лібералізації ринку в рамках євроінтеграції, зокрема через ухвалений закон про інтеграцію енергоринків.

На його думку, у цьому контексті перегляд прайс-кепів розглядається як один із кроків до формування повноцінного ринкового ціноутворення із мінімальним адміністративним втручанням.

Ситуація з прайс-кепами на енергоринку

Нагадаємо, НКРЕКП підвищила прайс-кепи (граничні ціни) на короткострокових сегментах ринку у січні 2026.

За словами галузевих аналітиків, цей крок дозволив розширити імпортні перетини та збільшити імпорт електроенергії з Європи у період дефіциту через пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок обстрілів РФ.

Проте рішення Регулятора про підвищення прайс-кепів було тимчасовим, і відповідно до постанови НКРЕКП, з 31 березня вони мають бути повернуті на попередній рівень.

Раніше у Першій енергетичній Раді заявляли, що встановлення жорстких прайс-кепів у літній період, коли попит зростатиме, може посилити дефіцит електроенергії та призвести до збільшення обмежень для споживачів.

