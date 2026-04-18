В Украине предложили "компромиссный" вариант по сниженным прайс-кэпам

18:43 18.04.2026 Сб
2 мин
Анализ цен ЕС в марте показывает ограничение импорта через прайс-кэпы, поэтому предлагается повысить их, но особым способом
aimg Сергей Новиков
Андрей Герус (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

В Украине необходимо пересмотреть предельные цены на электроэнергию, поскольку действующие прайс-кэпы уже ограничивают возможности импорта из ЕС в значительное количество часов суток.

Как пишет РБК-Украина, об этом заявил глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус.

По его словам, ситуация на европейских рынках существенно изменилась из-за роста цен на газ, что непосредственно влияет на стоимость электроэнергии и возможности ее закупки для Украины.

"Анализ европейских цен в марте и ожидания на следующие месяцы дают основания считать, что действующие прайс-кэпы будут ограничивать импорт в значительное количество часов в сутки", - отметил он.

В связи с этим предлагается пересмотреть предельные цены с учетом суточной структуры спроса, в частности повысить их в пиковые утренние и вечерние часы. Такой подход, по оценке депутата, должен обеспечить лучшую ликвидность рынка и стимулировать как импорт, так и развитие генерации.

"Такой пересмотр должен способствовать созданию надлежащих ценовых сигналов для импорта электроэнергии и инвестиций в генерацию, особенно в часы пиковой нагрузки", - подчеркнул Герус.

В то же время он напомнил, что Украина уже движется к либерализации рынка в рамках евроинтеграции, в частности через принятый закон об интеграции энергорынков.

По его мнению, в этом контексте пересмотр прайс-кэпов рассматривается как один из шагов к формированию полноценного рыночного ценообразования с минимальным административным вмешательством.

Ситуация с прайс-кэпами на энергорынке

Напомним, НКРЭКУ повысила прайс-кэпы (предельные цены) на краткосрочных сегментах рынка в январе 2026 года.

По словам отраслевых аналитиков, этот шаг позволил расширить импортные сечения и увеличить импорт электроэнергии из Европы в период дефицита из-за повреждения энергетической инфраструктуры в результате обстрелов РФ.

Однако решение Регулятора о повышении прайс-кэпов было временным, и в соответствии с постановлением НКРЭКУ, с 31 марта они должны быть возвращены на прежний уровень.

Ранее в Первом энергетическом Совете заявляли, что установление жестких прайс-кэпов в летний период, когда спрос будет расти, может усилить дефицит электроэнергии и привести к увеличению ограничений для потребителей.

