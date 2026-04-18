В Украине предложили "компромиссный" вариант по сниженным прайс-кэпам

По его словам, ситуация на европейских рынках существенно изменилась из-за роста цен на газ, что непосредственно влияет на стоимость электроэнергии и возможности ее закупки для Украины.

"Анализ европейских цен в марте и ожидания на следующие месяцы дают основания считать, что действующие прайс-кэпы будут ограничивать импорт в значительное количество часов в сутки", - отметил он.

В связи с этим предлагается пересмотреть предельные цены с учетом суточной структуры спроса, в частности повысить их в пиковые утренние и вечерние часы. Такой подход, по оценке депутата, должен обеспечить лучшую ликвидность рынка и стимулировать как импорт, так и развитие генерации.

"Такой пересмотр должен способствовать созданию надлежащих ценовых сигналов для импорта электроэнергии и инвестиций в генерацию, особенно в часы пиковой нагрузки", - подчеркнул Герус.

В то же время он напомнил, что Украина уже движется к либерализации рынка в рамках евроинтеграции, в частности через принятый закон об интеграции энергорынков.

По его мнению, в этом контексте пересмотр прайс-кэпов рассматривается как один из шагов к формированию полноценного рыночного ценообразования с минимальным административным вмешательством.