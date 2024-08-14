В Україні запрацював єдиний вебпортал медичних вакансій

В Україні розпочав роботу єдиний вебпортал вакансій у державних та комунальних закладах охорони здоров'я. Завдяки його функціоналу можна розміщувати оголошення про вакансії у медзакладах та шукати роботу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства охорони здоров'я України.
Згідно з українським законодавством такий вебпортал потрібно застосовувати для добору на вакансії у державних та комунальних медзакладах - зокрема на керівні посади.
Водночас вимога не поширюється на заклади:
Завдяки функціоналу порталу, його можна використовувати для розміщення оголошень про вакансії у медзакладах, пошуку роботи, подання на оприлюднені позиції, розміщень оголошень про результати проведених конкурсів.
Розміщувати інформацію на порталі можуть керівники та уповноважені особи закладів охорони здоров'я, члени конкурсної комісії, до складу яких входять представники органів управління. Ці особи мають пройти процедуру електронної ідентифікації та автентифікації та створити особистий кабінет.
Зареєструватися на сайті також можуть і кандидати на посади. Користування вебпорталом - безоплатне.
Єдиний вебпортал призначений для цифровізації процесу пошуку вакансій у закладах охорони здоров’я. Завдяки йому:
Інформацію про вакантну посаду до Єдиного вебпорталу заклади охорони здоров'я мають подавати протягом 10 робочих днів із дня її утворення або вивільнення.
Єдиний вебпортал доступний за посиланням.
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