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В Украине заработал единый веб-портал медицинских вакансий

Фото: в Украине заработал единственный вебпортал вакансий в учреждениях здравоохранения (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В Украине начал работу единый веб-портал вакансий в государственных и коммунальных учреждениях здравоохранения. Благодаря его функционалу можно размещать объявления о вакансиях в медучреждениях и искать работу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства здравоохранения Украины.

Согласно украинскому законодательству такой веб-портал нужно применять для отбора на вакансии в государственных и коммунальных медучреждениях - в частности на руководящие должности.

В то же время требование не распространяется на заведения:

  • здравоохранения частной формы собственности,
  • здравоохранения МВД,
  • Минобороны,
  • военных формирований,
  • правоохранительных органов специального назначения.

Благодаря функционалу портала, его можно использовать для размещения объявлений о вакансиях в медучреждениях, поиска работы, представления на обнародованные позиции, размещений объявлений о результатах проведенных конкурсов.

Размещать информацию на портале могут руководители и уполномоченные лица учреждений здравоохранения, члены конкурсной комиссии, в состав которых входят представители органов управления. Эти лица должны пройти процедуру электронной идентификации и аутентификации и создать личный кабинет.

Зарегистрироваться на сайте также могут и кандидаты на должности. Пользование веб-порталом - бесплатное.

Единственный веб-портал предназначен для цифровизации процесса поиска вакансий в учреждениях здравоохранения. Благодаря ему:

  • Увеличивается удобство трудоустройства и доступность вакансий. Сотрудники сферы здравоохранения смогут легко найти актуальные вакансии, а учреждения здравоохранения - качественно и быстро удовлетворить свои кадровые потребности;
  • Уменьшаются время и усилия, необходимые для работы.
  • Увеличивается контроль качества и прозрачности подбора кадров.
  • Уменьшается дефицит кадров в сфере здравоохранения.
  • Оптимизируется процесс определения кадровой потребности и формирования объемов госзаказа на подготовку специалистов здравоохранения.
  • Устраняются действующие коррупционные риски на этапе трудоустройства в медучреждения и минимизируются проявления коррупции в отношениях в коллективе.

Информацию о вакантной должности в Единый вебпортал учреждения здравоохранения должны подавать в течение 10 рабочих дней со дня его образования или освобождения.

Единственный вебпортал доступен по ссылке.

Напомним, ранее мы сообщали, что Украинцы могут оформить больничный дистанционно и впоследствии получить за него законные выплаты.

В то же время РБК-Украина сообщало, что Минздрав упростил процесс получения электронного рецепта на лекарства. Первый е-рецепт можно получить без посещения врача.

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