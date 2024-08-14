В Украине заработал единый веб-портал медицинских вакансий

В Украине начал работу единый веб-портал вакансий в государственных и коммунальных учреждениях здравоохранения. Благодаря его функционалу можно размещать объявления о вакансиях в медучреждениях и искать работу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства здравоохранения Украины.
Согласно украинскому законодательству такой веб-портал нужно применять для отбора на вакансии в государственных и коммунальных медучреждениях - в частности на руководящие должности.
В то же время требование не распространяется на заведения:
Благодаря функционалу портала, его можно использовать для размещения объявлений о вакансиях в медучреждениях, поиска работы, представления на обнародованные позиции, размещений объявлений о результатах проведенных конкурсов.
Размещать информацию на портале могут руководители и уполномоченные лица учреждений здравоохранения, члены конкурсной комиссии, в состав которых входят представители органов управления. Эти лица должны пройти процедуру электронной идентификации и аутентификации и создать личный кабинет.
Зарегистрироваться на сайте также могут и кандидаты на должности. Пользование веб-порталом - бесплатное.
Единственный веб-портал предназначен для цифровизации процесса поиска вакансий в учреждениях здравоохранения. Благодаря ему:
Информацию о вакантной должности в Единый вебпортал учреждения здравоохранения должны подавать в течение 10 рабочих дней со дня его образования или освобождения.
Единственный вебпортал доступен по ссылке.
Напомним, ранее мы сообщали, что Украинцы могут оформить больничный дистанционно и впоследствии получить за него законные выплаты.
В то же время РБК-Украина сообщало, что Минздрав упростил процесс получения электронного рецепта на лекарства. Первый е-рецепт можно получить без посещения врача.
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