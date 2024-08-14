В Украине заработал единый веб-портал медицинских вакансий

Согласно украинскому законодательству такой веб-портал нужно применять для отбора на вакансии в государственных и коммунальных медучреждениях - в частности на руководящие должности.

В то же время требование не распространяется на заведения:

здравоохранения частной формы собственности,

здравоохранения МВД,

Минобороны,

военных формирований,

правоохранительных органов специального назначения.

Благодаря функционалу портала, его можно использовать для размещения объявлений о вакансиях в медучреждениях, поиска работы, представления на обнародованные позиции, размещений объявлений о результатах проведенных конкурсов.

Размещать информацию на портале могут руководители и уполномоченные лица учреждений здравоохранения, члены конкурсной комиссии, в состав которых входят представители органов управления. Эти лица должны пройти процедуру электронной идентификации и аутентификации и создать личный кабинет.

Зарегистрироваться на сайте также могут и кандидаты на должности. Пользование веб-порталом - бесплатное.

Единственный веб-портал предназначен для цифровизации процесса поиска вакансий в учреждениях здравоохранения. Благодаря ему:

Увеличивается удобство трудоустройства и доступность вакансий. Сотрудники сферы здравоохранения смогут легко найти актуальные вакансии, а учреждения здравоохранения - качественно и быстро удовлетворить свои кадровые потребности;

Уменьшаются время и усилия, необходимые для работы.

Увеличивается контроль качества и прозрачности подбора кадров.

Уменьшается дефицит кадров в сфере здравоохранения.

Оптимизируется процесс определения кадровой потребности и формирования объемов госзаказа на подготовку специалистов здравоохранения.

Устраняются действующие коррупционные риски на этапе трудоустройства в медучреждения и минимизируются проявления коррупции в отношениях в коллективе.

Информацию о вакантной должности в Единый вебпортал учреждения здравоохранения должны подавать в течение 10 рабочих дней со дня его образования или освобождения.

Единственный вебпортал доступен по ссылке.