Оформити лікарняний можна не виходячи з дому: інструкція

Українці можуть оформити лікарняний дистанційно й згодом отримати за нього законні виплати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал .

Кабінет міністрів наголошує, що отримати електронний лікарняний – легко і швидко. Для цього потрібно одразу ж звернутися до сімейного лікаря, якщо ви почуваєтеся погано.

Під час огляду лікар сформує в електронній системі охорони здоровʼя медичний висновок про тимчасову непрацездатність.

Щоб оформити електронний лікарняний не виходячи з дому варто дотримуватись наступного алгоритму:

Зверніться до лікаря дистанційно за допомогою засобів телефонного зв’язку, інтернет-телефонії або засобів телемедичного зв’язку.

На підставі отриманої інформації лікар сформує медичний висновок про тимчасову непрацездатність - електронний документ в електронній системі охорони здоровʼя.

Ви отримаєте смс-повідомлення з номером медичного висновку тимчасової непрацездатності від електронної системи охорони здоровʼя.

МВТН автоматично потрапить до Електронного реєстру листків непрацездатності, який веде Пенсійний фонд. На основі даних, що містить МВТН, формується електронний листок непрацездатності. На основі саме цього документу нараховуються виплати.

Після цього потрібно чекати на смс-повідомлення від Пенсійного фонду , в якому буде вказаний номер лікарняного. Це значить, що все оформлено успішно.

Повідомте роботодавцю, що захворіли, зателефонувавши або переславши номер лікарняного.



Роботодавець зможе побачити ваш лист у кабінеті страхувальника на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду.

Скільки може тривати лікарняне і коли його оплачують

Зауважимо, що для закриття лікарняного також не варто йти до лікарні, лікарняний автоматично закриється сам. Проте, якщо у вас виникла потреба продовжити термін лікарняного доведеться знову записатись на консультацію до лікаря.

Лікар може особисто продовжувати лікарняний залежно від тяжкості захворювання до 15 календарних днів.

Якщо непрацездатність триватиме довше, лікар може продовжити листок непрацездатності до 30 календарних днів.

Сплата за лікарняне відбувається через 7 днів після дати його закриття.