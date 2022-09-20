В Україні запрацював "Єдиний портал вакансій": чим він допоможе у пошуку роботи

"Працевлаштування – це надзвичайно актуальна сьогодні проблема для багатьох українців. Особливо для тих, хто змушений був залишити свої будинки через бойові дії у своєму регіоні та переїхати. Водночас бізнес, який через війну змінив локацію, а також підприємства, які відкриваються або розширюються, у тому числі за допомогою наших грантових програм, потребують робочої сили. Новий інструмент допоможе і роботодавцям, і працівникам, і сприятиме відновленню та подальшому розвитку економіки", - зазначила міністр економіки України Юлія Свириденко.

За її словами, план відновлення України передбачає створення понад 1 млн 700 тисяч робочих місць протягом наступних років. Отже, "Єдиний портал вакансій" буде корисним і в майбутньому.

сайтами з працевлаштування.