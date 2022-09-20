UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Україні запрацював "Єдиний портал вакансій": чим він допоможе у пошуку роботи

Фото: в Україні запрацював Єдиний портал вакансій (pixabay.com)
Автор: Руслан Гаращенко

В Україні запрацював "Єдиний портал вакансій", що дозволяє знайти інформацію про роботу відповідно до регіону, області чи напряму, очікуваного рівня зарплати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінекономіки .

"Працевлаштування – це надзвичайно актуальна сьогодні проблема для багатьох українців. Особливо для тих, хто змушений був залишити свої будинки через бойові дії у своєму регіоні та переїхати. Водночас бізнес, який через війну змінив локацію, а також підприємства, які відкриваються або розширюються, у тому числі за допомогою наших грантових програм, потребують робочої сили. Новий інструмент допоможе і роботодавцям, і працівникам, і сприятиме відновленню та подальшому розвитку економіки", - зазначила міністр економіки України Юлія Свириденко.

За її словами, план відновлення України передбачає створення понад 1 млн 700 тисяч робочих місць протягом наступних років. Отже, "Єдиний портал вакансій" буде корисним і в майбутньому.

сайтами з працевлаштування.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що понад 10 тисяч переселенців з початку війни знайшли роботу з держпрограми.

Як повідомлялося, переселенці, які залишилися без виплат, зможуть повторно оформити заявку на допомогу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство економіки