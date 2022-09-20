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В Украине заработал "Единый портал вакансий": чем он поможет в поиске работы

Фото: в Украине заработал Единый портал вакансий (pixabay.com)
Автор: Руслан Гаращенко

В Украине заработал "Единый портал вакансий", позволяющий найти информацию о работе в соответствии с регионом, областью или направлением, ожидаемым уровнем зарплаты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минэкономики.

"Трудоустройство – это чрезвычайно актуальная сегодня проблема для многих украинцев. Особенно для тех, кто вынужден был покинуть свои дома из-за боевых действий в своем регионе и переехать. В то же время бизнес, который из-за войны изменил локацию, а также предприятия, которые открываются или расширяются, в том числе с помощью наших грантовых программ, нуждаются в рабочей силе. Новый инструмент поможет и работодателям, и работникам, и будет способствовать восстановлению и дальнейшему развитию экономики", - отметила министр экономики Украины Юлия Свириденко.

По ее словам, план восстановления Украины предусматривает создание более 1 млн 700 тысяч рабочих мест в течение последующих лет. Следовательно, "Единый портал вакансий" будет очень полезен и в будущем.

сайтами по трудоустройству.

Напомним, ранее сообщалось, что более 10 тысяч переселенцев с начала войны нашли работу по госпрограмме.

Как сообщалось, переселенцы, оставшиеся без выплат смогут повторно оформить заявку на помощь.

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Министерство экономики