В Україні запрацював "Єдиний портал вакансій": чим він допоможе у пошуку роботи

В Україні запрацював "Єдиний портал вакансій", що дозволяє знайти інформацію про роботу відповідно до регіону, області чи напряму, очікуваного рівня зарплати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінекономіки .

"Працевлаштування – це надзвичайно актуальна сьогодні проблема для багатьох українців. Особливо для тих, хто змушений був залишити свої будинки через бойові дії у своєму регіоні та переїхати. Водночас бізнес, який через війну змінив локацію, а також підприємства, які відкриваються або розширюються, у тому числі за допомогою наших грантових програм, потребують робочої сили. Новий інструмент допоможе і роботодавцям, і працівникам, і сприятиме відновленню та подальшому розвитку економіки", - зазначила міністр економіки України Юлія Свириденко.

За її словами, план відновлення України передбачає створення понад 1 млн 700 тисяч робочих місць протягом наступних років. Отже, "Єдиний портал вакансій" буде корисним і в майбутньому.

"Новий портал дозволяє знайти інформацію про роботу відповідно до регіону, області або напряму, очікуваного рівня зарплати. Нові вакансії з'являються на порталі в режимі реального часу і максимально актуальні", - зазначили у відомстві.