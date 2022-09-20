ua ru
Вт, 20 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Украине заработал "Единый портал вакансий": чем он поможет в поиске работы

Новина українською →
Киев, Вторник 20 сентября 2022 15:13
В Украине заработал "Единый портал вакансий": чем он поможет в поиске работы Фото: в Украине заработал Единый портал вакансий (pixabay.com)
Автор: Руслан Гаращенко

В Украине заработал "Единый портал вакансий", позволяющий найти информацию о работе в соответствии с регионом, областью или направлением, ожидаемым уровнем зарплаты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минэкономики.

"Трудоустройство – это чрезвычайно актуальная сегодня проблема для многих украинцев. Особенно для тех, кто вынужден был покинуть свои дома из-за боевых действий в своем регионе и переехать. В то же время бизнес, который из-за войны изменил локацию, а также предприятия, которые открываются или расширяются, в том числе с помощью наших грантовых программ, нуждаются в рабочей силе. Новый инструмент поможет и работодателям, и работникам, и будет способствовать восстановлению и дальнейшему развитию экономики", - отметила министр экономики Украины Юлия Свириденко.

По ее словам, план восстановления Украины предусматривает создание более 1 млн 700 тысяч рабочих мест в течение последующих лет. Следовательно, "Единый портал вакансий" будет очень полезен и в будущем.

"Новый портал позволяет найти информацию о работе в соответствии с регионом, областью или направлением, ожидаемым уровнем зарплаты. Новые вакансии появляются на портале в режиме реального времени и максимально актуальны", - отметили в ведомстве.

"Единый портал вакансий" создавался в сотрудничестве с крупнейшими сайтами по трудоустройству.

Напомним, ранее сообщалось, что более 10 тысяч переселенцев с начала войны нашли работу по госпрограмме.

Как сообщалось, переселенцы, оставшиеся без выплат смогут повторно оформить заявку на помощь.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство экономики
NEWS
В Киеве с начала войны впервые заработал McDonald's: новое меню и первые фото
В Киеве с начала войны впервые заработал McDonald's: новое меню и первые фото
DAILY
Берлинская стена. Что мешает Германии начать поставки танков Украине
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Берлинская стена. Что мешает Германии начать поставки танков Украине