В Украине заработал "Единый портал вакансий": чем он поможет в поиске работы

В Украине заработал "Единый портал вакансий", позволяющий найти информацию о работе в соответствии с регионом, областью или направлением, ожидаемым уровнем зарплаты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минэкономики .

"Трудоустройство – это чрезвычайно актуальная сегодня проблема для многих украинцев. Особенно для тех, кто вынужден был покинуть свои дома из-за боевых действий в своем регионе и переехать. В то же время бизнес, который из-за войны изменил локацию, а также предприятия, которые открываются или расширяются, в том числе с помощью наших грантовых программ, нуждаются в рабочей силе. Новый инструмент поможет и работодателям, и работникам, и будет способствовать восстановлению и дальнейшему развитию экономики", - отметила министр экономики Украины Юлия Свириденко.

По ее словам, план восстановления Украины предусматривает создание более 1 млн 700 тысяч рабочих мест в течение последующих лет. Следовательно, "Единый портал вакансий" будет очень полезен и в будущем.

"Новый портал позволяет найти информацию о работе в соответствии с регионом, областью или направлением, ожидаемым уровнем зарплаты. Новые вакансии появляются на портале в режиме реального времени и максимально актуальны", - отметили в ведомстве.