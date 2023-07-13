В Україні запрацював чат-бот на основі штучного інтелекту Google Bard: що він може

Чат-бот допомагає отримувати чіткі відповіді на запитання. Так, користувач формулює запит, а Bard збирає найбільш відповідну інформацію з інтернету.

Таким чином, людям не потрібно витрачати час на пошук інформації вручну - Bard зробить усе сам.

Що таке Google Bard?

Це розмовний генеративний чат-бот зі штучним інтелектом. Його розробили як пряму відповідь на зростання популярності ChatGPT і випустили в обмеженому обсязі в березні 2023 року.

На офіційному сайті Bard називається креативним і корисним помічником, який допоможе відшукати натхнення, підвищити продуктивність і втілити ідеї в життя.

Наприклад, його можна попросити спланувати ідеальну вечірку, створити макет запрошення, скласти список аргументів за і проти для прийняття рішення, пояснити складну тему простими словами й багато іншого.

"Bard - це експеримент, тому його відповіді можуть бути неточними або неприйнятними", - значиться на сайті.

Що може Bard?

Слухати відповіді, а не лише читати їх. Так ви можете почути правильну вимову слова або, наприклад, вірш.

Зберігати історію розмов - є можливість переглянути історію змін та ваш діалог з Bard.

Експортувати код Python у Replit (на додаток до Google Colab).

Ділитися вашими розмовами з друзями.

Поговорити з Bard можна за посиланням.

Програми зі штучним інтелектом

Зазначимо, що 1 червня в Україні став доступний додаток ChatGPT, розроблений компанією OpenAI. Він може імітувати діалог, відповідати на додаткові запитання, визнавати помилки, заперечувати неправильні передумови тощо.

При цьому кожен день з'являється все більше програм зі штучним інтелектом, як Amazon Alexa, Google Assistant чи Midjourney.

При цьому саме запуск ChatGPT став революційним кроком у сфері технологій і дав поштовх до активної розробки продуктів зі штучним інтелектом. Проте разом з цим зростає ризик дезінформації, а особисті дані користувачів можуть опинитися в небезпеці. З огляну на це в Євросоюзі готують закон, який регулюватиме використання ШІ.

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