В Україні запрацювало 11 тисяч Пунктів незламності: як їх знайти

Серед першочергових завдань на засіданні Координаційного штабу були названі:

якнайшвидше переведення в режим діючих 2 356 Пунктів незламності;

забезпечення пунктів генераторами та додатковими засобами опалення;

забезпечення підключення Пунктів незламності до фіксованого інтернет доступу;

створення достатніх запасів паливно-мастильних матеріалів для безперебійної роботи генераторів;

завершення оновлення даних про розташування Пунктів незламності та їх комплектації для відображення інформації в застосунку Дія.

Карта Пунктів незламності у застосунку Дія

Від кінця жовтня у застосунку Дія стала доступна карта Пунктів незламності. По карті можна знайти дорогу до найближчого пункту та перевірити наявність послуг у ньому.

Під час пошуку Пункту незламності важливо обрати область, де знаходиться користувач і завантажити мапу. Це забезпечить доступність до інформації та мапи навіть в умовах блекаутів, відсутності світла або інтернету.

Також у додатку можна встановити фільтр і знайти локацію з необхідними опціями - пандус, інтернет, мобільний зв'язок, генератор тощо. На мапі з’являться лише ті пункти, де ці опції доступні.

Підготовка банків до зими

Нагадаємо, системно важливі банки України об’єдналися для створення спільної банківської мережі - Power Banking. Вони будуть працювати та надавати клієнтам послуги навіть у критичній ситуації під час блекауту.

Зараз у мережу Power Banking входять близько 2360 відділень у понад 380 населених пунктах на всій контрольованій території України. Це понад 53% від загальної чисельності працюючих відділень. Три чверті (75%) цієї мережі припадає на відділення системно важливих банків (їх нині 15).

У відділеннях мережі Power Banking запроваджено банкоматний національний роумінг. Його мета - надати українцям можливість у банкоматі будь-якого банку мережі зняти збільшену суму готівки, достатню для задоволення поточних потреб та формування певного запасу.