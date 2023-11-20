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В Украине заработало 11 тысяч Пунктов несокрушимости: как их найти

Фото: Пункты несокрушимости можно найти в приложении Дія (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

По всей Украине уже действуют 10 945 Пунктов несокрушимости, созданы и готовы к открытию - еще 2 356. Дорогу к ближайшему пункту можно найти в приложении Дія.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Мининфраструктуру.

Среди первоочередных задач на заседании Координационного штаба были названы:

  • скорейший перевод в режим действующих 2 356 Пунктов несокрушимости;
  • обеспечение пунктов генераторами и дополнительными отопительными средствами;
  • обеспечение подключения Пунктов несокрушимости к фиксированному интернет доступу;
  • создание достаточных запасов горюче-смазочных материалов для бесперебойной работы генераторов;
  • завершение обновления данных о местоположении Пунктов несокрушимости и их комплектации для отображения информации в приложении Дія.

Карта Пунктов несокрушимости в приложении Дія

С конца октября в приложении Дія стала доступна карта Пунктов несокрушимости. По карте можно найти дорогу в ближайший пункт и проверить наличие услуг в нем.

При поиске Пункта несокрушимости важно выбрать область, где находится пользователь и загрузить карту. Это обеспечит доступность информации и карты даже в условиях блекаутов, отсутствия света или интернета.

Также в приложении можно установить фильтр и найти локацию с необходимыми опциями - пандус, интернет, мобильную связь, генератор и т.д. На карте отображаются только те пункты, где эти опции доступны.

Подготовка банков к зиме

Напомним, системно важные банки Украины объединились для создания общей банковской сети - Power Banking. Они будут работать и предоставлять клиентам услуги даже в критической ситуации во время блекаута.

Сейчас в сеть Power Banking входит около 2360 отделений более чем в 380 населенных пунктах на всей контролируемой территории Украины. Это более 53% общей численности работающих отделений. Три четверти (75%) этой сети приходится на отделение системно важных банков (их сейчас 15).

В отделениях сети Power Banking введен банкоматный национальный роуминг. Его цель - предоставить украинцам возможность в банкомате любого банка сети снять увеличенную сумму наличных денег, достаточную для удовлетворения текущих потребностей и формирования определенного запаса.

 

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