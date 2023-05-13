Розвідникам передадуть більше сотні БПЛА Vector: чим вони особливі

Українським розвідникам передадуть ще 105 безпілотників Vector в межах контракту Міноборони з компанією-виробником БПЛА Quantum-Systems GmbH.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Головного управління розвідки МО України.

"Це вже друга партія дронів Vector для української армії, профінансована урядом Федеративної Республіки Німеччина. У серпні 2022 року Україна замовила та отримала 33 німецькі БПЛА цієї ж моделі, і вони засвідчили свою високу ефективність на полі бою", - пише пресслужба. Чим особливі Vector? для початку роботи БПЛА достатньо двох хвилин;

у зібраному вигляді БПЛА має розмах крила 2,8 метра, запускається з руки;

"пташка" обладнана електрооптичним та інфрачервоним сенсорами, що, зі свого боку, дозволяє виявляти ворожі цілі. Міцна конструкція безпілотника нівелює вплив погодних факторів;

швидкість до 72 км/год, а тривалість польоту - 120 хвилин;

Vector здатний у режимі реального часу транслювати відео на наземні станції; "Безпілотник оснащений розширеними можливостями штучного інтелекту для аналізу даних: вбудовані алгоритми дозволяють автоматично ідентифікувати об’єкти й одразу передавати критично важливу розвідувальну інформацію на землю", - додає ГУР.