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В Україні запрацювали ще три потужні газові свердловини

Фото: видобуток газу збільшився в Україні (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

"Укргазвидобування" в листопаді 2023 року ввело в експлуатацію ще три високодебітні свердловини, які сумарно забезпечують понад 400 тис. куб. м газу на добу. Дві з них - нові, третя - відновлена з ліквідаційного фонду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

За даними прес-служби, нову розвідувальну свердловину пробурено на нещодавно відкритому родовищі. Місце для буріння визначили на підставі проведених раніше 3D-сейсморозвідувальних досліджень.

Іншу нову оціночно-експлуатаційну свердловину пробурено на старому родовищі, яке експлуатують вже понад 50 років. Фахівці виконали глибокий аналіз стану розробки, оцінили залишковий потенціал газоконденсатних покладів і визначили місце для нової свердловини. Обидві свердловини пробурено філією "Укрбургаз".

Відновлена свердловина перебувала в ліквідаційному фонді впродовж 35 років. Фахівці провели роботи з капітального ремонту та реліквідації свердловини, а також підготували свердловину до ГРП. Зовнішній підрядник успішно виконав двостадійний гідророзрив, завдяки якому вдалося отримати високий дебіт, повідомили в прес-службі.

Нагадаємо, у 2022 році в Україні було видобуто 18,5 млрд кубометрів газу, 4,3 млрд з яких приватними компаніями. За добу в Україні видобувають близько 50 млн кубометрів.

Раніше голова НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов заявив, що цьогорічна зима буде першою для України, яку пройдемо завдяки газу власного видобутку без імпорту.

 

Чернишов повідомив, що планується "зберегти темпи 7%-го зростання добичі газу" на рік. "Наша мета на наступний рік 14 млрд кубічних метрів тільки за рахунок "Нафтогазу", - сказав він, відзначивши важливість збільшення видобутку і у приватних компаній.

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