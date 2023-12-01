RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Украине заработали еще три мощные газовые скважины

Фото: добыча газа увеличилась в Украине (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

"Укргаздобыча" в ноябре 2023 года ввела в эксплуатацию еще три высокодебитные скважины, которые суммарно обеспечивают более 400 тыс. куб. м газа в сутки. Две из них - новые, третья - восстановлена из ликвидационного фонда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

По данным пресс-службы, новая разведывательная скважина пробурена на недавно открытом месторождении. Место для бурения определили на основании проведенных ранее 3D-сейсморазведочных исследований.

Другая новая оценочно-эксплуатационная скважина пробурена на старом месторождении, которое эксплуатируют уже более 50 лет. Специалисты выполнили глубокий анализ состояния разработки, оценили остаточный потенциал газоконденсатных залежей и определили место для новой скважины. Обе скважины пробурены филиалом "Укрбургаз".

Восстановленная скважина находилась в ликвидационном фонде 35 лет. Специалисты провели работы по капитальному ремонту и реликвидации скважины, а также подготовили скважину в ГРП. Внеший подрядчик успешно выполнил двухстадийный гидроразрыв, благодаря которому удалось получить высокий дебит, сообщили в пресс-службе.

Напомним, в 2022 году в Украине было добыто 18,5 млрд кубометров газа, 4,3 млрд. из которых частными компаниями. В сутки в Украине добывают около 50 млн кубометров.

Ранее глава НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов заявил, что нынешняя зима будет первой для Украины, которую пройдем благодаря газу собственной добычи без импорта.

 

Чернышов сообщил, что планируется "сохранить темпы 7%-го роста добычи газа" в год. "Наша цель на следующий год 14 млрд кубических метров только за счет "Нафтогаза", - сказал он, отметив важность увеличения добычи и у частных компаний.

Читайте РБК-Украина в Google News
Нафтогаз УкраиныГаз