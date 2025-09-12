В Україні запущено найбільшу в Східній Європі систему накопичення енергії

У відомстві зазначили, що проєкт BESS (Battery Energy Storage Systems) є яскравим прикладом того, як американський приватний сектор може підтримати відновлення України й одночасно отримати від цього користь.

Проєкт залучає передові американські технології до країни для посилення енергетичної мережі.

"Це партнерство виключає використання технологій, деталей чи компонентів від тих, хто всі ці роки не підтримував Україну. Ми всі знаємо, що в цій війні є безліч фронтів, і один із них проходить безпосередньо через електростанції, підстанції та енергетичну інфраструктуру України", - зазначила посол в Україні США Джулі Девіс.

Вона додала, що США розглядають відновлення України як можливість розкрити зростання під керівництвом приватного сектору, через стратегічні інвестиції.

За словами диломата, саме "приватний капітал є рушієм інновацій, створює робочі місця та забезпечує реальний, вимірюваний результат".

"І під керівництвом президента Трампа ми зробили цей підхід пріоритетом, адже він базується на економічній свободі, комерційних партнерствах і приватному підприємництві. Партнерство ДТЕК і Fluence є прикладом бачення президента Трампа з відновлення України - під керівництвом українців і приватного сектору", - зазначила Девіс.

Посол додала, що таке партнерство - чудовий приклад того, як інноваційні та надійні американські технології зміцнюють стійкість України та готують ґрунт для сильнішого й більш безпечного майбутнього.