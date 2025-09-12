В Україні запущено найбільшу в Східній Європі систему накопичення енергії

В Україні запрацювала найбільша у Східній Європі система накопичення енергії. Американський приватний сектор і технології допомогли посилити зробити енергомережу країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Посольства США в Україні.
У відомстві зазначили, що проєкт BESS (Battery Energy Storage Systems) є яскравим прикладом того, як американський приватний сектор може підтримати відновлення України й одночасно отримати від цього користь.
Проєкт залучає передові американські технології до країни для посилення енергетичної мережі.
"Це партнерство виключає використання технологій, деталей чи компонентів від тих, хто всі ці роки не підтримував Україну. Ми всі знаємо, що в цій війні є безліч фронтів, і один із них проходить безпосередньо через електростанції, підстанції та енергетичну інфраструктуру України", - зазначила посол в Україні США Джулі Девіс.
Вона додала, що США розглядають відновлення України як можливість розкрити зростання під керівництвом приватного сектору, через стратегічні інвестиції.
За словами диломата, саме "приватний капітал є рушієм інновацій, створює робочі місця та забезпечує реальний, вимірюваний результат".
"І під керівництвом президента Трампа ми зробили цей підхід пріоритетом, адже він базується на економічній свободі, комерційних партнерствах і приватному підприємництві. Партнерство ДТЕК і Fluence є прикладом бачення президента Трампа з відновлення України - під керівництвом українців і приватного сектору", - зазначила Девіс.
Посол додала, що таке партнерство - чудовий приклад того, як інноваційні та надійні американські технології зміцнюють стійкість України та готують ґрунт для сильнішого й більш безпечного майбутнього.
Проєкт BESS (Battery Energy Storage Systems) української компанії ДТЕК та американської Fluence - це система промислових акумуляторів, що накопичує електроенергію та видає її в мережу в найбільш потрібний момент.
Система працює як "електробанк" для країни: накопичує електроенергію тоді, коли її виробляється більше, ніж споживається (наприклад, уночі чи під час роботи відновлюваних джерел), та віддає її в години пікового попиту.
Це дозволяє балансувати енергосистему, стабілізувати напругу, підтримувати роботу під час навантажень і швидко відновлюватися після аварій.
BESS є однією з найбільших у Східній Європі систем накопичення енергії. Вона допомагає Україні зміцнювати стійкість енергосистеми в умовах російських атак, забезпечує надійне постачання електроенергії домівкам і бізнесу та робить енергомережу більш гнучкою.
Раніше у ДТЕК повідомили, що в рамках проєкту, до мережі підключені шість нових об’єктів потужністю від 20 до 50 МВт у Київській та Дніпропетровській областях.
Система зможе зберігати 400 МВт-год електроенергії, що дозволить забезпечити електроенергією 600 тисяч українських домівок впродовж двох годин.