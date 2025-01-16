В Україні запрацює система психічного здоров’я: що передбачає новий закон

Верховна Рада України ухвалила законопроєкт №12030 про систему охорони психічного здоров’я. Він спрямований зробити психологічну допомогу доступнішою для громадян, усунути стигму навколо психічного здоров’я та забезпечити чіткі стандарти надання послуг.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook міністра охорони здоров'я України Віктора Ляшко, Facebook голови Комітету ВР з питань здоров'я нації Михайла Радуцького та законопроєкт №12030.
"За" проголосували 233 народних депутатів. Передумовами для його розробки стали застарілі законодавчі норми, необхідність імплементації європейських стандартів, посилення міжвідомчої координації та подолання стигми щодо звернень до психологів.
Основні положення законопроєкту:
За оцінками експертів, 40-50% населення України потребують психологічної допомоги. Водночас 78% людей ніколи не зверталися до фахівців, хоча 40% не виключають такої можливості в майбутньому. Законопроєкт покликаний підвищити обізнаність населення про важливість психічного здоров’я та забезпечити якісне регулювання сфери.
Документ розроблено з урахуванням рекомендацій ВООЗ та ЄС і базується на підході "Психічне здоров’я у всіх політиках". Цей підхід передбачає врахування впливу будь-яких державних рішень на психічне здоров’я населення.
Нагадаємо, що з 1 січня 2025 року в Україні набувають чинності нові правила проведення психіатричних оглядів для співробітників, які виконують роботи з особливими вимогами до психічного здоров'я.