В Украине заработает система психического здоровья: что предусматривает новый закон

Верховная Рада Украины приняла законопроект №12030 о системе охраны психического здоровья. Он направлен сделать психологическую помощь более доступной для граждан, устранить стигму вокруг психического здоровья и обеспечить четкие стандарты предоставления услуг.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко, Facebook председателя Комитета ВР по вопросам здоровья нации Михаила Радуцкого и законопроект №12030.
"За" проголосовали 233 народных депутатов. Предпосылками для его разработки стали устаревшие законодательные нормы, необходимость имплементации европейских стандартов, усиление межведомственной координации и преодоление стигмы относительно обращений к психологам.
Основные положения законопроекта:
По оценкам экспертов, 40-50% населения Украины нуждаются в психологической помощи. При этом 78% людей никогда не обращались к специалистам, хотя 40% не исключают такой возможности в будущем. Законопроект призван повысить осведомленность населения о важности психического здоровья и обеспечить качественное регулирование сферы.
Документ разработан с учетом рекомендаций ВОЗ и ЕС и базируется на подходе "Психическое здоровье во всех политиках". Этот подход предусматривает учет влияния любых государственных решений на психическое здоровье населения.
Напомним, что с 1 января 2025 года в Украине вступают в силу новые правила проведения психиатрических осмотров для сотрудников, выполняющих работы с особыми требованиями к психическому здоровью.