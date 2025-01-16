В Україні запрацює система психічного здоров’я: що передбачає новий закон

Верховна Рада України ухвалила законопроєкт №12030 про систему охорони психічного здоров’я. Він спрямований зробити психологічну допомогу доступнішою для громадян, усунути стигму навколо психічного здоров’я та забезпечити чіткі стандарти надання послуг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook міністра охорони здоров'я України Віктора Ляшко, Facebook голови Комітету ВР з питань здоров'я нації Михайла Радуцького та законопроєкт №12030.

"За" проголосували 233 народних депутатів. Передумовами для його розробки стали застарілі законодавчі норми, необхідність імплементації європейських стандартів, посилення міжвідомчої координації та подолання стигми щодо звернень до психологів.

Основні положення законопроєкту:

Розподіл обов’язків між державою, громадськими організаціями та приватним сектором для забезпечення доступу до послуг на рівні громад.

між державою, громадськими організаціями та приватним сектором для забезпечення доступу до послуг на рівні громад. Впровадження єдиної термінології та стандартизація послуг.

та стандартизація послуг. Мультидисциплінарний підхід для надання якісної допомоги.

для надання якісної допомоги. Створення національної комісії для координації роботи у сфері психічного здоров’я.

для координації роботи у сфері психічного здоров’я. Сертифікація фахівців для забезпечення високої якості послуг.

для забезпечення високої якості послуг. Підтримка саморегулівних організацій, які навчатимуть фахівців галузі.

Що змінює закон

Подолання стереотипів про психічне здоров’я. Закон відкидає поширену помилкову думку, що психічне здоров’я стосується виключно медичної системи. Цей стереотип лише сприяв стигматизації теми, змушуючи багатьох людей уникати звернення до фахівців.

Закон відкидає поширену помилкову думку, що психічне здоров’я стосується виключно медичної системи. Цей стереотип лише сприяв стигматизації теми, змушуючи багатьох людей уникати звернення до фахівців. Запровадження чітких стандартів та міжсекторальної співпраці. Закон створює основу для надання послуг за єдиними стандартами, що гарантують якість та доступність. Також визначає перелік необхідних послуг, які повинні бути доступними на рівні громад.

Закон створює основу для надання послуг за єдиними стандартами, що гарантують якість та доступність. Також визначає перелік необхідних послуг, які повинні бути доступними на рівні громад. Підтримка саморегулівних організацій (СРО). Визнає важливу роль саморегулівних організацій, які роками просувають галузь психічного здоров’я в Україні.

Визнає важливу роль саморегулівних організацій, які роками просувають галузь психічного здоров’я в Україні. Охорона психічного здоров’я на робочих місцях. Одним із важливих нововведень є акцент на психічному здоров’ї працівників. Це надає роботодавцям право розробляти та затверджувати програми психосоціальної підтримки на робочому місці.

За оцінками експертів, 40-50% населення України потребують психологічної допомоги. Водночас 78% людей ніколи не зверталися до фахівців, хоча 40% не виключають такої можливості в майбутньому. Законопроєкт покликаний підвищити обізнаність населення про важливість психічного здоров’я та забезпечити якісне регулювання сфери.

Європейський досвід

Документ розроблено з урахуванням рекомендацій ВООЗ та ЄС і базується на підході "Психічне здоров’я у всіх політиках". Цей підхід передбачає врахування впливу будь-яких державних рішень на психічне здоров’я населення.