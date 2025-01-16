В Украине заработает система психического здоровья: что предусматривает новый закон

Верховная Рада Украины приняла законопроект №12030 о системе охраны психического здоровья. Он направлен сделать психологическую помощь более доступной для граждан, устранить стигму вокруг психического здоровья и обеспечить четкие стандарты предоставления услуг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко, Facebook председателя Комитета ВР по вопросам здоровья нации Михаила Радуцкого и законопроект №12030.

"За" проголосовали 233 народных депутатов. Предпосылками для его разработки стали устаревшие законодательные нормы, необходимость имплементации европейских стандартов, усиление межведомственной координации и преодоление стигмы относительно обращений к психологам.

Основные положения законопроекта:

Распределение обязанностей между государством, общественными организациями и частным сектором для обеспечения доступа к услугам на уровне общин.

между государством, общественными организациями и частным сектором для обеспечения доступа к услугам на уровне общин. Внедрение единой терминологии и стандартизация услуг.

и стандартизация услуг. Мультидисциплинарный подход для оказания качественной помощи.

для оказания качественной помощи. Создание национальной комиссии для координации работы в сфере психического здоровья.

для координации работы в сфере психического здоровья. Сертификация специалистов для обеспечения высокого качества услуг.

для обеспечения высокого качества услуг. Поддержка саморегулируемых организаций, которые будут обучать специалистов отрасли.

Что меняет закон

Преодоление стереотипов о психическом здоровье. Закон отвергает распространенное ошибочное мнение, что психическое здоровье касается исключительно медицинской системы. Этот стереотип только способствовал стигматизации темы, заставляя многих людей избегать обращения к специалистам.

Закон отвергает распространенное ошибочное мнение, что психическое здоровье касается исключительно медицинской системы. Этот стереотип только способствовал стигматизации темы, заставляя многих людей избегать обращения к специалистам. Введение четких стандартов и межсекторального сотрудничества. Закон создает основу для предоставления услуг по единым стандартам, гарантирующим качество и доступность. Также определяет перечень необходимых услуг, которые должны быть доступны на уровне общин.

Закон создает основу для предоставления услуг по единым стандартам, гарантирующим качество и доступность. Также определяет перечень необходимых услуг, которые должны быть доступны на уровне общин. Поддержка саморегулируемых организаций (СРО). Признает важную роль саморегулируемых организаций, которые годами продвигают отрасль психического здоровья в Украине.

Признает важную роль саморегулируемых организаций, которые годами продвигают отрасль психического здоровья в Украине. Охрана психического здоровья на рабочих местах. Одним из важных нововведений является акцент на психическом здоровье работников. Это предоставляет работодателям право разрабатывать и утверждать программы психосоциальной поддержки на рабочем месте.

По оценкам экспертов, 40-50% населения Украины нуждаются в психологической помощи. При этом 78% людей никогда не обращались к специалистам, хотя 40% не исключают такой возможности в будущем. Законопроект призван повысить осведомленность населения о важности психического здоровья и обеспечить качественное регулирование сферы.

Европейский опыт

Документ разработан с учетом рекомендаций ВОЗ и ЕС и базируется на подходе "Психическое здоровье во всех политиках". Этот подход предусматривает учет влияния любых государственных решений на психическое здоровье населения.