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В Украине заработает система психического здоровья: что предусматривает новый закон

Украина, Четверг 16 января 2025 11:10
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В Украине заработает система психического здоровья: что предусматривает новый закон Фото: Новый закон о психическом здоровье (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

Верховная Рада Украины приняла законопроект №12030 о системе охраны психического здоровья. Он направлен сделать психологическую помощь более доступной для граждан, устранить стигму вокруг психического здоровья и обеспечить четкие стандарты предоставления услуг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко, Facebook председателя Комитета ВР по вопросам здоровья нации Михаила Радуцкого и законопроект №12030.

"За" проголосовали 233 народных депутатов. Предпосылками для его разработки стали устаревшие законодательные нормы, необходимость имплементации европейских стандартов, усиление межведомственной координации и преодоление стигмы относительно обращений к психологам.

Основные положения законопроекта:

  • Распределение обязанностей между государством, общественными организациями и частным сектором для обеспечения доступа к услугам на уровне общин.
  • Внедрение единой терминологии и стандартизация услуг.
  • Мультидисциплинарный подход для оказания качественной помощи.
  • Создание национальной комиссии для координации работы в сфере психического здоровья.
  • Сертификация специалистов для обеспечения высокого качества услуг.
  • Поддержка саморегулируемых организаций, которые будут обучать специалистов отрасли.

Что меняет закон

  • Преодоление стереотипов о психическом здоровье. Закон отвергает распространенное ошибочное мнение, что психическое здоровье касается исключительно медицинской системы. Этот стереотип только способствовал стигматизации темы, заставляя многих людей избегать обращения к специалистам.
  • Введение четких стандартов и межсекторального сотрудничества. Закон создает основу для предоставления услуг по единым стандартам, гарантирующим качество и доступность. Также определяет перечень необходимых услуг, которые должны быть доступны на уровне общин.
  • Поддержка саморегулируемых организаций (СРО). Признает важную роль саморегулируемых организаций, которые годами продвигают отрасль психического здоровья в Украине.
  • Охрана психического здоровья на рабочих местах. Одним из важных нововведений является акцент на психическом здоровье работников. Это предоставляет работодателям право разрабатывать и утверждать программы психосоциальной поддержки на рабочем месте.

По оценкам экспертов, 40-50% населения Украины нуждаются в психологической помощи. При этом 78% людей никогда не обращались к специалистам, хотя 40% не исключают такой возможности в будущем. Законопроект призван повысить осведомленность населения о важности психического здоровья и обеспечить качественное регулирование сферы.

Европейский опыт

Документ разработан с учетом рекомендаций ВОЗ и ЕС и базируется на подходе "Психическое здоровье во всех политиках". Этот подход предусматривает учет влияния любых государственных решений на психическое здоровье населения.

Напомним, что с 1 января 2025 года в Украине вступают в силу новые правила проведения психиатрических осмотров для сотрудников, выполняющих работы с особыми требованиями к психическому здоровью.

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