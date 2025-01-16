В Украине заработает система психического здоровья: что предусматривает новый закон
Верховная Рада Украины приняла законопроект №12030 о системе охраны психического здоровья. Он направлен сделать психологическую помощь более доступной для граждан, устранить стигму вокруг психического здоровья и обеспечить четкие стандарты предоставления услуг.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко, Facebook председателя Комитета ВР по вопросам здоровья нации Михаила Радуцкого и законопроект №12030.
"За" проголосовали 233 народных депутатов. Предпосылками для его разработки стали устаревшие законодательные нормы, необходимость имплементации европейских стандартов, усиление межведомственной координации и преодоление стигмы относительно обращений к психологам.
Основные положения законопроекта:
- Распределение обязанностей между государством, общественными организациями и частным сектором для обеспечения доступа к услугам на уровне общин.
- Внедрение единой терминологии и стандартизация услуг.
- Мультидисциплинарный подход для оказания качественной помощи.
- Создание национальной комиссии для координации работы в сфере психического здоровья.
- Сертификация специалистов для обеспечения высокого качества услуг.
- Поддержка саморегулируемых организаций, которые будут обучать специалистов отрасли.
Что меняет закон
- Преодоление стереотипов о психическом здоровье. Закон отвергает распространенное ошибочное мнение, что психическое здоровье касается исключительно медицинской системы. Этот стереотип только способствовал стигматизации темы, заставляя многих людей избегать обращения к специалистам.
- Введение четких стандартов и межсекторального сотрудничества. Закон создает основу для предоставления услуг по единым стандартам, гарантирующим качество и доступность. Также определяет перечень необходимых услуг, которые должны быть доступны на уровне общин.
- Поддержка саморегулируемых организаций (СРО). Признает важную роль саморегулируемых организаций, которые годами продвигают отрасль психического здоровья в Украине.
- Охрана психического здоровья на рабочих местах. Одним из важных нововведений является акцент на психическом здоровье работников. Это предоставляет работодателям право разрабатывать и утверждать программы психосоциальной поддержки на рабочем месте.
По оценкам экспертов, 40-50% населения Украины нуждаются в психологической помощи. При этом 78% людей никогда не обращались к специалистам, хотя 40% не исключают такой возможности в будущем. Законопроект призван повысить осведомленность населения о важности психического здоровья и обеспечить качественное регулирование сферы.
Европейский опыт
Документ разработан с учетом рекомендаций ВОЗ и ЕС и базируется на подходе "Психическое здоровье во всех политиках". Этот подход предусматривает учет влияния любых государственных решений на психическое здоровье населения.
Напомним, что с 1 января 2025 года в Украине вступают в силу новые правила проведения психиатрических осмотров для сотрудников, выполняющих работы с особыми требованиями к психическому здоровью.