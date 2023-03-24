UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Україні заочно заарештували колишнього нардепа від ОПЗЖ Рената Кузьміна, підозрюваного у держзраді

Фото: в Україні заочно заарештували колишнього нардепа від ОПЗЖ Рената Кузьміна (росЗМІ)
Автор: Наталія Гурковська

В Україні заочно арештували колишнього народного депутата-втікача Рената Кузьміна від забороненої політичної партії "Опозиційна платформа - За життя", підозрюваного у державній зраді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДБР.

"За матеріалами ДБР колишньому народному депутату Ренату Кузьміну суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою (заочно) без альтернативи у вигляді застави", - йдеться в повідомленні.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада), за що передбачено покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років з конфіскацією майна.

За даними Офісу генпрокурора, колишній народний обранець напередодні та після повномасштабного вторгнення РФ в Україну розміщував у соціальній мережі та мобільному додатку пропагандистські матеріали на шкоду країні.

"З березня 2021 по березень 2022 років колишній народний депутат озвучував у своїх виступах, повідомленнях у соціальних мережах, на власному сайті та Telegram-каналі інформацію, яка мала пропагандистський характер", - додали в відомстві.

За даними Офісу генпрокурора, таким чином він формував у суспільстві антиукраїнський настрій та інформаційно впливав на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці України, надаючи представникам РФ допомогу в проведенні підривної діяльності проти України.

Як повідомлялося, СБУ затримала депутата ОПЗЖ, який працював на російську розвідку у східних регіонах України. Зрадником виявився депутат міської ради Сіверська.

Нагадаємо, Восьмий апеляційний адміністративний суд міста Львова заборонив діяльності партії "Опозиційна платформа - За життя" на території України. Все майно політсили буде передано у власність держави.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
держзрадаОпозиційна платформа За життя