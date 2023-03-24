В Україні заочно заарештували колишнього нардепа від ОПЗЖ Рената Кузьміна, підозрюваного у держзраді

"За матеріалами ДБР колишньому народному депутату Ренату Кузьміну суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою (заочно) без альтернативи у вигляді застави", - йдеться в повідомленні.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада), за що передбачено покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років з конфіскацією майна.

За даними Офісу генпрокурора, колишній народний обранець напередодні та після повномасштабного вторгнення РФ в Україну розміщував у соціальній мережі та мобільному додатку пропагандистські матеріали на шкоду країні.

"З березня 2021 по березень 2022 років колишній народний депутат озвучував у своїх виступах, повідомленнях у соціальних мережах, на власному сайті та Telegram-каналі інформацію, яка мала пропагандистський характер", - додали в відомстві.

За даними Офісу генпрокурора, таким чином він формував у суспільстві антиукраїнський настрій та інформаційно впливав на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці України, надаючи представникам РФ допомогу в проведенні підривної діяльності проти України.