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В Украине заочно арестовали бывшего нардепа от ОПЗЖ Рената Кузьмина, подозреваемого в госизмене

Фото: в Украине заочно арестовали бывшего нардепа от ОПЗЖ Рената Кузьмина (росСМИ)
Автор: Наталия Гурковская

В Украине заочно арестовали бывшего народного депутата-беглеца Рената Кузьмина от запрещенной политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", подозреваемого в государственной измене.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГБР.

"По материалам ГБР бывшему народному депутату Ренату Кузьмину суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей (заочно) без альтернативы в виде залога", - говорится в сообщении.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственная измена), за что предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 15 лет с конфискацией имущества.

По данным Офиса генпрокурора, бывший народный избранник накануне и после полномасштабного вторжения РФ в Украину размещал в социальной сети и мобильном приложении пропагандистские материалы в ущерб стране.

"С марта 2021 по март 2022 годов бывший народный депутат озвучивал в своих выступлениях, сообщениях в социальных сетях, на собственном сайте и Telegram-канале информацию, носившую пропагандистский характер", - добавили в ведомстве.

По данным Офиса генпрокурора, таким образом, он формировал в обществе антиукраинское настроение и информационно влиял во вред суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической и информационной безопасности Украины, оказывая представителям РФ помощь в проведении подрывной деятельности против Украины.

Как отмечают в ГБР речь идет про бывшего народного депутата .

Как сообщалось, СБУ задержала депутата ОПЗЖ, работавшего на российскую разведку в восточных регионах Украины. Предателем оказался депутат городского совета Северска.

Напомним, Восьмой апелляционный административный суд города Львова запретил деятельности партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" на территории Украины. Все имущество политсилы будет передано в собственность государства.

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госизменаОппозиционная платформа За життя