В Украине заочно арестовали бывшего нардепа от ОПЗЖ Рената Кузьмина, подозреваемого в госизмене

"По материалам ГБР бывшему народному депутату Ренату Кузьмину суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей (заочно) без альтернативы в виде залога", - говорится в сообщении.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственная измена), за что предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 15 лет с конфискацией имущества.

По данным Офиса генпрокурора, бывший народный избранник накануне и после полномасштабного вторжения РФ в Украину размещал в социальной сети и мобильном приложении пропагандистские материалы в ущерб стране.

"С марта 2021 по март 2022 годов бывший народный депутат озвучивал в своих выступлениях, сообщениях в социальных сетях, на собственном сайте и Telegram-канале информацию, носившую пропагандистский характер", - добавили в ведомстве.

По данным Офиса генпрокурора, таким образом, он формировал в обществе антиукраинское настроение и информационно влиял во вред суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической и информационной безопасности Украины, оказывая представителям РФ помощь в проведении подрывной деятельности против Украины.

Как отмечают в ГБР речь идет про бывшего народного депутата .