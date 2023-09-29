В Україні заочно судитимуть Януковича у справі про заволодіння угіддями "Сухолуччя"

"Прокурор САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ скерував до Вищого антикорупційного суду обвинувальний акт стосовно колишнього Президента України та ще трьох осіб, обвинувачених у заволодінні земельною ділянкою лісового фонду на території Сухолуцької сільради на Київщині площею 17,5 га та орієнтовною вартістю понад 22 млн грн", - йдеться у повідомленні.

У САП нагадали, що у 2007 році експрезидент (на момент вчинення злочину - прем’єр-міністр) з метою заволодіння державним майном, а саме земельною ділянкою лісового фонду Дніпровсько-Тетерівського лісомисливського господарства на території Сухолуцької сільської ради Вишгородського району Київської області, ініціював ухвалення низки рішень, що призвели до вибуття із державної власності вищевказаної землі.

Для реалізації злочинної схеми спільники колишнього президента залучали своїх наближених осіб, які звертались до Київської обласної державної адміністрації із заявами про виділення їм земельних ділянок площею до 1 га, а згодом про зміну цільового призначення вказаних ділянок, що надалі дозволяло безперешкодно передати землю фірмі, підконтрольній колишньому президенту.

Згодом, у 2009-2011 роках на цій ділянці було збудовано готельно-ресторанний комплекс, який використовувався експрезидентом для особистих потреб.

Дії Януковича кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України, його спільників - за ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

Зазначається, що розслідування цих фактів розпочато у 2014 році. До листопада 2019 року справу розслідував департамент спецрозслідувань Генеральної прокуратури України. Згодом справу передали до САП та Національного антикорупційного бюро.

Справи Януковича

Нагадаємо, у 2021 році колишньому президенту Віктору Януковичу та експрем'єр-міністру Миколі Азарову повідомили про підозру за вчинення державної зради через "Харківські угоди". Їх також оголошували в розшук.

Нещодавно стало відомо, що в Україні судитимуть Януковича та Азарова через підписання "Харківських угод" на користь Росії у 2010 році.

Окрім того, нещодавно до суду скерували обвинувальний акт щодо Януковича у зв'язку із захопленням державної влади у 2010 році.