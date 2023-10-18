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В Україні залишилося 100 тисяч офіційних безробітних: скільки отримують допомогу

Фото: Безробітних в Україні залишилося 100 тисяч (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У вересні 2023 року рівень офіційного безробіття в Україні впав до чергового історичного мінімуму. Кількість зареєстрованих безробітних впала до 103,3 тисяч, серед яких 74,6 тисяч - жінки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Державної служби зайнятості, які публікує НБУ.

За офіційними даними, рік тому в Україні було 260,5 тисяч безробітних.

Кількість зареєстрованих безробітних, які отримують допомогу з безробіття, впала за рік з 213,4 до 41,8 тисяч осіб.

Потреба роботодавців у працівниках для заміщення вільних робочих місць (вакантних посад) у вересні становить 53,2 тисяч (зменшення за місяць на 4,2 тисячі). Навантаження одне вільне місце становить 2,0.

Офіційне та реальне безробіття

Нагадаємо, під час війни тривалість виплати допомоги з безробіття не може перевищувати 90 календарних днів.

Водночас Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття збільшив мінімальний розмір допомоги по безробіттю з 1000 гривень до 1500 гривень. Біженці будуть отримувати 2500 гривень.

За даними НБУ, рівень безробіття у 2022 році за методологією МОП склав 21,1%, що означає, що роботу шукали понад 2 млн осіб. На 2023 рік прогнозується 19,0%, на 2024 рік - 16,9% на 2025 рік - 14,4%.

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