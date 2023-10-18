В Украине осталось 100 тысяч официальных безработных: сколько получают пособие

В сентябре 2023 года уровень официальной безработицы в Украине упал до очередного исторического минимума. Количество зарегистрированных безработных упало до 103,3 тысячи, среди которых 74,6 тысячи - женщины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Государственной службы занятости, которые публикует НБУ.
По официальным данным, год назад в Украине было 260,5 тысячи безработных.
Количество зарегистрированных безработных, получающих пособие по безработице, упало за год с 213,4 до 41,8 тысяч человек.
Потребность работодателей в работниках для замещения свободных рабочих мест (вакантных должностей) в сентябре составляет 53,2 тысячи (уменьшение за месяц на 4,2 тысячи). Нагрузка на одно свободное место составляет 2,0.
Напомним, во время войны продолжительность выплаты пособия по безработице не может превышать 90 календарных дней.
В то же время, Фонд общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы увеличил минимальный размер пособия по безработице с 1000 гривен до 1500 гривен. Беженцы будут получать 2500 гривен.
По данным НБУ, уровень безработицы в 2022 году по методологии МОТ составил 21,1%, что означает, что работу искали более 2 млн. человек. На 2023 год прогнозируется 19,0%, на 2024 год – 16,9% на 2025 год – 14,4%.