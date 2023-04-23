В Україні залишаються підтопленими сотні будинків та тисячі гектарів угідь

Рятувальники зазначають, що рівень води у річках Віть, Дніпро, Десна, Сейм, Сож, Прип’ять, Горинь та Західний Буг спадає.

Проте залишаються підтопленими 1225 дворогосподарство:

Чернігівська область - 488,

Кіровоградська - 323,

Черкаська - 135,

Дніпропетровська - 102,

Полтавська - 107,

Київська - 52,

Волинська - 18.

Також підтоплені 219 будинки (Кіровоградська - 87, Дніпропетровська - 61, Черкаська -40, Чернігівська - 29 та Полтавська - 2) та дороги до 33 населених пунктів.

У Дніпропетровській, Волинській, Рівненській, Черкаській та Полтавській областях затоплені 21 тисяча 215 гектарів сільськогосподарських земель.

Нагадаємо, у Києві рівень води у Дніпрі знизився ще на 5 см. Влада столиці зазначає, що місту не загрожує повінь, хоч деякі райони ще поки підтоплені.

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