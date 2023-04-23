UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Україні залишаються підтопленими сотні будинків та тисячі гектарів угідь

Фото: в Україні станом на 23 квітня підтоплені понад 200 будинків (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Паводок в Україні підтопив будинки та угіддя в 9 областях. Рятувальники продовжують ліквідувати наслідки негоди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

Рятувальники зазначають, що рівень води у річках Віть, Дніпро, Десна, Сейм, Сож, Прип’ять, Горинь та Західний Буг спадає.

Проте залишаються підтопленими 1225 дворогосподарство:

  • Чернігівська область - 488,
  • Кіровоградська - 323,
  • Черкаська - 135,
  • Дніпропетровська - 102,
  • Полтавська - 107,
  • Київська - 52,
  • Волинська - 18.

Також підтоплені 219 будинки (Кіровоградська - 87, Дніпропетровська - 61, Черкаська -40, Чернігівська - 29 та Полтавська - 2) та дороги до 33 населених пунктів.

У Дніпропетровській, Волинській, Рівненській, Черкаській та Полтавській областях затоплені 21 тисяча 215 гектарів сільськогосподарських земель.

Нагадаємо, у Києві рівень води у Дніпрі знизився ще на 5 см. Влада столиці зазначає, що місту не загрожує повінь, хоч деякі райони ще поки підтоплені.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДСНСВ'ячеслав НегодаПогода