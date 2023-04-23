В Украине остаются подтопленными сотни домов и тысячи гектаров угодий

Спасатели отмечают, что уровень воды в реках Вить, Днепр, Десна, Сейм, Сож, Припять, Горынь и Западный Буг падает.

Однако остаются подтопленными 1225 домохозяйств:

Черниговская область - 488,

Кировоградская - 323,

Черкасская - 135,

Днепропетровская - 102,

Полтавская - 107,

Киевская - 52,

Волынская - 18.

Также подтоплены 219 домов (Кировоградская - 87, Днепропетровская - 61, Черкасская -40, Черниговская - 29 и Полтавская - 2) и дороги до 33 населенных пунктов.

В Днепропетровской, Волынской, Ровенской, Черкасской и Полтавской областях затоплены 21 тысяча 215 гектаров сельскохозяйственных земель.

Напомним, в Киеве уровень воды в Днепре снизился еще на 5 см. Власти столицы отмечают, что городу не грозит наводнение, хотя некоторые районы пока подтоплены.

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