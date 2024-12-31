В Україні закрили інформацію про торги електроенергією через воєнний стан. Це стосується виключно бізнесу та не має відношення до населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АТ " Оператор ринку ".

"Враховуючи воєнний стан в державі та спроби ворога знищити нашу енергетичну інфраструктуру, АТ "Оператор ринку" відсьогодні припиняє публікацію на вебсайті та телеграмканалі інформації про торги електричною енергією на ринку "на добу наперед" і внутрішньодобовому ринку", - йдеться в повідомленні за 30 грудня.

Крім того, "Українська енергетична біржа" повідомила про розпорядження міністра енергетики від 27 грудня 2024 року для службового користування, за яким під час дії воєнного стану та до останнього дня місяця, наступного за місяцем припинення або скасування воєнного стану, аукціонні бюлетені та бюлетені середньозважених цін не доступні для перегляду на сайті.

З інформацією щодо аукціонів зареєстровані учасники, яким не обмежено технічний доступ, можуть ознайомитись в торговій системі додали на біржі.

Ситуація в енергетиці

Нагадаємо, за даними МВФ, у січні-жовтні 2024 року серія російських атак на українську енергосистему пошкодила або знищила понад 10 ГВт генеруючих потужностей, що становить близько половини пікового попиту минулої зими.

Останній, 13-й удар, по енергетиці України було завдано на Різдво 25 грудня.

Незважаючи на такі значні втрати, ситуація в енергетичному секторі залишалася відносно стабільною до листопада, коли Росія відновила атаки на енергетику.

Як заявили у МВФ, енергетична ситуація цієї зими в Україні буде дуже складною. Дефіцит електроенергії та відключення електроенергії критично залежатимуть від масштабів подальших російських атак і суворості зимового періоду.