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В Украине закрыли информацию о торгах электроэнергией

Украина, Вторник 31 декабря 2024 10:26
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В Украине закрыли информацию о торгах электроэнергией Фото: Данные о торгах электроэнергией в Украине закрыли из-за военного положения (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В Украине закрыли информацию о торгах электроэнергией из-за военного положения. Это касается исключительно бизнеса и не имеет отношения к населению.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АО "Оператор рынка".

"Учитывая военное положение в государстве и попытки врага уничтожить нашу энергетическую инфраструктуру, АО "Оператор рынка" с сегодняшнего дня прекращает публикацию на веб-сайте и телеграм-канале информации о торгах электрической энергией на рынке "на сутки вперед" и внутрисуточном рынке", - говорится в сообщении за 30 декабря.

Кроме того, "Украинская энергетическая биржа" сообщила о распоряжении министра энергетики от 27 декабря 2024 года для служебного пользования, по которому во время действия военного положения и до последнего дня месяца, следующего за месяцем прекращения или отмены военного положения, аукционные бюллетени и бюллетени средневзвешенных цен не доступны для просмотра на сайте.

С информацией об аукционах зарегистрированные участники, которым не ограничен технический доступ, могут ознакомиться в торговой системе добавили на бирже.

Ситуация в энергетике

Напомним, по данным МВФ, в январе-октябре 2024 года серия российских атак на украинскую энергосистему повредила или уничтожила более 10 ГВт генерирующих мощностей, что составляет около половины пикового спроса прошлой зимой.

Последний, 13-й удар по энергетике Украины был нанесен на Рождество 25 декабря.

Несмотря на такие значительные потери, ситуация в энергетическом секторе оставалась относительно стабильной до ноября, когда Россия возобновила атаки на энергетику.

Как заявили в МВФ, энергетическая ситуация этой зимой в Украине будет очень сложной. Дефицит электроэнергии и отключения электроэнергии критически будут зависеть от масштабов дальнейших российских атак и суровости зимнего периода.

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