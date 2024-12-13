В Україні закликають ввести кримінальну відповідальність за лінгвоцид на ТОТ

Кремінь зазначає, що лінгвоцид є одним із ключових компонентів геноциду на ТОТ. Українська мова, як основа національної ідентичності та державотворення, є однією з головних цілей Росії у війні проти України.

Секретаріат Уповноваженого розпочав документування фактів лінгвоциду ще до початку повномасштабного вторгнення, зокрема в анексованому Криму та на окупованих територіях Донбасу. У 2020 році було представлено спецдоповідь, яка засвідчила катастрофічний стан функціонування української мови на цих територіях.

Судова практика з питань захисту української мови

Уповноважений із захисту державної мови нагадав про історичні рішення міжнародних судів, що підтверджують факти знищення української мови. Зокрема:

Міжнародний суд ООН визнав порушення Росією конвенції про ліквідацію расової дискримінації, включно зі знищенням освіти українською мовою в Криму (31 січня 2024 року)

Європейський суд з прав людини зафіксував порушення прав українців у справі "Україна проти Росії (щодо Криму)" (25 червня 2024 року)

Зазначається, що факти лінгвоциду вже долучені до матеріалів низки кримінальних проваджень, які розслідуються спільно з правоохоронними органами та міжнародними правозахисними організаціями.