В Україні закликають ввести кримінальну відповідальність за лінгвоцид на ТОТ

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь наголосив на необхідності внесення до Кримінального кодексу України окремої відповідальності за злочини лінгвоциду. Це дозволить створити дієві інструменти для покарання окупантів і колаборантів.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на повідомлення Тараса Креміня у Facebook.
Кремінь зазначає, що лінгвоцид є одним із ключових компонентів геноциду на ТОТ. Українська мова, як основа національної ідентичності та державотворення, є однією з головних цілей Росії у війні проти України.
Секретаріат Уповноваженого розпочав документування фактів лінгвоциду ще до початку повномасштабного вторгнення, зокрема в анексованому Криму та на окупованих територіях Донбасу. У 2020 році було представлено спецдоповідь, яка засвідчила катастрофічний стан функціонування української мови на цих територіях.
Уповноважений із захисту державної мови нагадав про історичні рішення міжнародних судів, що підтверджують факти знищення української мови. Зокрема:
Зазначається, що факти лінгвоциду вже долучені до матеріалів низки кримінальних проваджень, які розслідуються спільно з правоохоронними органами та міжнародними правозахисними організаціями.
Раніше РБК-Україна розповідало, що за даними ЦНС, влада РФ розробила стратегію передачі управління на тимчасово окупованих територіях України до рук воєнних злочинців. Кремль запровадив програму "Время героев", яка спрямована на інтеграцію учасників так званої "спеціальної військової операції" в управлінський апарат псевдоутворень "ЛНР", "ДНР", а також окупованих територій Запорізької, Херсонської областей та Криму.
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