В Украине призывают ввести уголовную ответственность за лингвоцид на ВОТ

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень отметил необходимость внесения в Уголовный кодекс Украины отдельной ответственности за преступления лингвоцида. Это позволит создать действенные инструменты для наказания оккупантов и коллаборационистов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Тараса Креминя в Facebook.
Кремень отмечает, что лингвоцид является одним из ключевых компонентов геноцида на ВОТ. Украинский язык, как основа национальной идентичности и государства, является одной из главных целей России в войне против Украины.
Секретариат Уполномоченного начал документирование фактов лингвоцида еще до начала полномасштабного вторжения, в частности в аннексированном Крыму и на оккупированных территориях Донбасса. В 2020 году был представлен спецдоклад, который показал катастрофическое состояние функционирования украинского языка на этих территориях.
Уполномоченный по защите государственного языка напомнил об исторических решениях международных судов, подтверждающих факты уничтожения украинского языка. В частности:
Отмечается, что факты лингвоцида уже приобщены к материалам ряда уголовных производств, которые расследуются совместно с правоохранительными органами и международными правозащитными организациями.
Ранее РБК-Украина рассказывало, что по данным ЦНС, власти РФ разработали стратегию передачи управления на временно оккупированных территориях Украины в руки военных преступников. Кремль ввел программу "Время героев", которая направлена на интеграцию участников так называемой "специальной военной операции" в управленческий аппарат псевдообразований "ЛНР", "ДНР", а также оккупированных территорий Запорожской, Херсонской областей и Крыма.
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