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В Україні закликали заощаджувати електроенергію через негоду

Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Українців закликали заощаджувати електроенергію в пікові години. Зокрема, через негоду, яка насувається на Україну.

Про це заявив керівник компанії YASNO Сергій Коваленко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Facebook.

"В мене до вас є прохання. Наступні два дні буде холодно. Тому треба всім разом знизити споживання в пікові години. Як це зробити, ви знаєте. Ви вже це робили. Давайте разом допоможемо один одному", - написав він. 

Негода в Україні

Очікується, що найближчими дня в Україну прийде хвиля похолодання внаслідок арктичного повітря з півночі Європи та утворення активного циклону на півдні країни.

Українців попередили про сильні морози. В деяких регіонах температура опустить до -25 градусів. Зокрема негода супроводжуватиметься значним снігом, хуртовиною, а також ожеледицею.

Детальніше про погіршення погоди - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Крім того, водіїв закликали залишатися вдома через негоду. 

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Негода в Україні