В Україні закликали виключити РФ зі світових енергетичних ринків

За його словами, Росія завдає ударів по енергосистемі України задля того, щоб помститись. Адже попри атаки на енергетику минулої зими Україна змогла налагодити експорт електроенергії до європейських країн. Це дозволяє країнам ЄС економити на споживанні російської енергетики.

Галущенко підкреслив, що здобутий досвід доводить необхідність посилення стійкості енергетичних систем шляхом нарощування внутрішніх потужностей і децентралізації генерації.

"І це один з пунктів представленої президентом Володимиром Зеленським "Формули миру" - енергетична безпека", - зазначив він.

Глава Міненерго наголосив на необхідності напрацювати нові механізми забезпечення ядерної безпеки.

"Російська окупація найбільшої в Європі атомної електростанції, Запорізької АЕС, доводить, що ренесанс атомної галузі перебуває під загрозою. Найменший інцидент на ЗАЕС може зупинити інвестиції у розвиток сучасних ядерних технологій на глобальному рівні, переконаний міністр", - підкреслив він.

Ситуація на окупованій ЗАЕС

Найбільша в Європі атомна електростанція була окупована росіянами у перші дні повномасштабного вторгнення. Більше того, окупанти розмістили на території ЗАЕС військову техніку. За весь час окупації станція кілька разів вимикалася від енергосистем України.

Нещодавно через злочинні дії російських окупантів на Запорізькій атомній електростанції на четвертому енергоблоці стався інцидент із витоком води з першого контуру до другого. Радіологічного викиду в довкілля не було.

На станції наразі перебувають експерти МАГАТЕ. На початку листопада агенція провела вже 13 ротацію наглядачів.

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