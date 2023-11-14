В Украине призвали исключить РФ из мировых энергетических рынков

По его словам, Россия наносит удары по энергосистеме Украины для того, чтобы отомстить. Ведь, несмотря на атаки на энергетику прошлой зимой, Украина смогла наладить экспорт электроэнергии в европейские страны. Это позволяет странам ЕС экономить на потреблении российской энергетики.

Галущенко подчеркнул, что полученный опыт доказывает необходимость усиления устойчивости энергетических систем путем наращивания внутренних мощностей и децентрализации генерации.

"И это один из пунктов представленной президентом Владимиром Зеленским "Формулы мира" – энергетическая безопасность", – отметил он.

Глава Минэнерго отметил необходимость наработать новые механизмы обеспечения ядерной безопасности.

"Российская оккупация крупнейшей в Европе атомной электростанции, Запорожской АЭС, доказывает, что ренессанс атомной отрасли находится под угрозой. Самый маленький инцидент на ЗАЭС может остановить инвестиции в развитие современных ядерных технологий на глобальном уровне, убежден министр", - подчеркнул он.

Ситуация на оккупированной ЗАЭС

Крупнейшая в Европе атомная электростанция была оккупирована россиянами в первые дни полномасштабного вторжения. Более того, оккупанты разместили на территории ЗАЭС военную технику. За все время оккупации станция несколько раз отключалась от энергосистем Украины.

Недавно из - за преступных действий российских кафиров на Запорожской атомной электростанции на четвертом энергоблоке произошел инцидент с утечкой воды из первого контура до второго Радиологического выброса в окружающую среду не было.

На станции находятся эксперты МАГАТЭ. В начале ноября агентство провело уже 13 ротацию надзирателей.

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