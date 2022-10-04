ua ru
Вт, 04 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

В Україні закликали посилити санкції проти КНДР через запуски балістичних ракет

Новость на русском →
Вівторок 04 жовтня 2022 19:11
В Україні закликали посилити санкції проти КНДР через запуски балістичних ракет Фото: речник МЗС України Олег Ніколенко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

КНДР 4 жовтня запустила балістичну ракету, траекторія якої пролягала над північною частиною Японії. В Україні відреагували на це та закликали до посилення сакнцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку речника МЗС України Олега Ніколенка.

"Україна рішуче засуджує запуск КНДР балістичної ракети над Японією", - йдеться у повідомленні.

За словами Ніколенка, це ще одне порушення резолюцій Радбезу ООН. Також речник закликав посилити санкційний тиск на КНДР і вжити заходів для усунення санкційних лазівок

"Провокація Пхеньяна підриває регіональну безпеку", - додав Ніколенко.

Нагадаємо, що КНДР 4 жовтня запустила балістичну ракету, траекторія якої пролягала над північною частиною Японії. Там спрацювало екстрене оповіщення про повітряну небезпеку.

У вересні КНДР вперше в історії провела одразу чотири випробування балістичних ракет протягом одного тижня.

Окрім цього, Північна Корея проводить підготовку до того, щоб найближчим часом спустити на воду новий підводний ракетний човен.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Японія КНДР МИД Украины
NEWS
ЗСУ просуваються у Херсонській області: оновлена карта бойових дій
ЗСУ просуваються у Херсонській області: оновлена карта бойових дій
DAILY
"Дивує, як просто росіяни кидають своїх". Розповідь бійця ССО про звільнення Херсонщини
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна "Дивує, як просто росіяни кидають своїх". Розповідь бійця ССО про звільнення Херсонщини