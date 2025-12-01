Україні загрожує новий колапс? Експерт попередив про нову загрозу

Як повідомляє РБК-Україна , на це звертає увагу політолог Віталій Кулик, директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства, у своїй колонці на "Цензор".

Ситуація у водній сфері демонструє ті самі процеси, що вже призвели до проблем в енергетиці.

"Те, що ми бачимо сьогодні у сфері водних ресурсів - це калька з того, що вже сталося в енергетиці", - зазначає Кулик і додає, що українці вже зараз сидять без світла, а через деякий час будуть ще й без води.

Особливу загрозу становить законопроєкт №7577, який "знищує інституційну спроможність Державного агентства водних ресурсів" та створює передумови для "узурпації та "дерибану" водних ресурсів країни". Передача повноважень Держводагентства «операторам» і місцевим органам влади, на думку Кулика, призведе до дублювання функцій, хаотичного управління та фактичного зняття відповідальності держави з критично важливої сфери.

У колонці також наголошується, що модель, яку пропонує законопроєкт, орієнтується насамперед на тарифи та самоокупність, а не на захист довкілля чи безпеку громад. Такий підхід суперечить європейській системі управління водними ресурсами та може поставити під загрозу міжнародні інвестиції у модернізацію гідроспоруд.

Експерт окремо звертає увагу на роль новопризначеної заступниці міністра економіки Ірини Овчаренко, яку він називає головною лобісткою законопроєкту №7577. Поруч із нею, як зазначає автор, діє колишній заступник міністра екології Михайло Хорєв - давній соратник Овчаренко, який раніше фігурував у справі про незаконне відведення земель водного фонду в порту Чорноморська. Участь цих двох фігур може сприяти подальшому послабленню державного контролю над водними ресурсами.

На переконання політолога, реалізація цього плану може призвести до того, що країна опиниться перед ще більшою загрозою, ніж в енергетиці, - реальною можливістю залишитися без води.