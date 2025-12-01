Украине грозит новый коллапс? Эксперт предупредил о новой угрозе

Как сообщает РБК-Украина , на это обращает внимание политолог Виталий Кулик, директор Центра исследований проблем гражданского общества, в своей колонке на "Цензор".

Ситуация в водной сфере демонстрирует те же процессы, которые уже привели к проблемам в энергетике.

"То, что мы видим сегодня в сфере водных ресурсов - это калька с того, что уже произошло в энергетике", - отмечает Кулик и добавляет, что украинцы уже сейчас сидят без света, а через некоторое время будут еще и без воды.

Особую угрозу представляет законопроект №7577, который "уничтожает институциональную способность Государственного агентства водных ресурсов" и создает предпосылки для "узурпации и "дерибана" водных ресурсов страны". Передача полномочий Госводагентства "операторам" и местным органам власти, по мнению Кулика, приведет к дублированию функций, хаотичному управлению и фактическому снятию ответственности государства с критически важной сферы.

В колонке также отмечается, что модель, которую предлагает законопроект, ориентируется прежде всего на тарифы и самоокупаемость, а не на защиту окружающей среды или безопасность общин. Такой подход противоречит европейской системе управления водными ресурсами и может поставить под угрозу международные инвестиции в модернизацию гидросооружений.

Эксперт отдельно обращает внимание на роль новоназначенного заместителя министра экономики Ирины Овчаренко, которую он называет главной лоббисткой законопроекта №7577. Рядом с ней, как отмечает автор, действует бывший заместитель министра экологии Михаил Хорев - давний соратник Овчаренко, который ранее фигурировал в деле о незаконном отводе земель водного фонда в порту Черноморска. Участие этих двух фигур может способствовать дальнейшему ослаблению государственного контроля над водными ресурсами.

По убеждению политолога, реализация этого плана может привести к тому, что страна окажется перед еще большей угрозой, чем в энергетике, - реальной возможностью остаться без воды.