В Україні загинув шостий громадянин США від початку повномасштабної війни

"Ми можемо підтвердити смерть громадянина США в Україні. Ми підтримуємо зв'язок із сім'єю і надаємо всю можливу консульську допомогу. З поваги до приватного життя сім'ї у цей важкий час нам нема чого додати", - розповів представник Держдепу.

При цьому він не розкрив особу загиблого і не розповів подробиці про причини його смерті.

Це вже шостий американець, який загинув в Україні від початку повномасштабної війни.