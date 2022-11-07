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В Україні загинув шостий громадянин США від початку повномасштабної війни

Фото: в Україні загинув шостий громадянин США від початку повномасштабної війни (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

В Україні загинув ще один громадянин Сполучених Штатів Америки. Його особистість зберігають у секреті.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN, про це заявив прес-секретар Державного департаменту США.

"Ми можемо підтвердити смерть громадянина США в Україні. Ми підтримуємо зв'язок із сім'єю і надаємо всю можливу консульську допомогу. З поваги до приватного життя сім'ї у цей важкий час нам нема чого додати", - розповів представник Держдепу.

При цьому він не розкрив особу загиблого і не розповів подробиці про причини його смерті.

Це вже шостий американець, який загинув в Україні від початку повномасштабної війни.

Нагадаємо, 13 жовтня стало відомо, що громадянин Сполучених Штатів загинув у східній частині Донбасу.

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