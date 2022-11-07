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В Украине погиб шестой гражданин США с начала полномасштабной войны

Фото: в Украине погиб шестой гражданин США с начала полномасштабной войны (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Украине погиб еще один гражданин Соединенных Штатов Америки. Его личность сохраняют в секрете.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN, об этом заявил пресс-секретарь Государственного департамента США.

"Мы можем подтвердить смерть гражданина США в Украине. Мы поддерживаем связь с семьей и оказываем всю возможную консульскую помощь. Из уважения к частной жизни семьи в это трудное время нам нечего добавить", - рассказал представитель Госдепа.

При этом он не раскрыл личность погибшего и не рассказал подробностей о причинах его смерти.

Это уже шестой американец, который погиб в Украине с начала полномасштабной войны.

Напомним, 13 октября стало известно, что гражданин Соединенных Штатов погиб в восточной части Донбасса.

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