В Украине погиб шестой гражданин США с начала полномасштабной войны

В Украине погиб еще один гражданин Соединенных Штатов Америки. Его личность сохраняют в секрете.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN, об этом заявил пресс-секретарь Государственного департамента США.
"Мы можем подтвердить смерть гражданина США в Украине. Мы поддерживаем связь с семьей и оказываем всю возможную консульскую помощь. Из уважения к частной жизни семьи в это трудное время нам нечего добавить", - рассказал представитель Госдепа.
При этом он не раскрыл личность погибшего и не рассказал подробностей о причинах его смерти.
Это уже шестой американец, который погиб в Украине с начала полномасштабной войны.
Напомним, 13 октября стало известно, что гражданин Соединенных Штатов погиб в восточной части Донбасса.
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