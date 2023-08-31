ua en ru
Чт, 31 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Україні загинув 22-річний британський доброволець Сем Ньюї

Четвер 31 серпня 2023 16:19
UA EN RU
В Україні загинув 22-річний британський доброволець Сем Ньюї Фото: Сем Ньюї, британський доброволець (flickr.com/Jerome Starkey)
Автор: Сергій Пишкін

Під час бойових дій в Україні загинув 22-річний британський Сем Ньюї. Він воював за нашу країну ще з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Daily Mail.

Як пише видання, 22-річний доброволець загинув вчора, 30 серпня, під час бойових дій на сході України. Про його загибель повідомив брат Ден Ньюї, віддаючи йому шану та назвавши "винятковою людиною і хорошим солдатом".

"Я не можу висловити словами, наскільки я розбитий. Я також не можу підкреслити, як я пишаюся своїм молодшим братом". Сем, який раніше не мав військового досвіду, був членом групи міжнародних добровольців, відомих як "Темні ангели", - заявив Ден Ньюї.

За словами брата загиблого, раніше Сем вивчав психологію в Бірмінгемському університеті. Після вторгнення росіян на територію України, чоловік прийняв рішення воювати проти окупантів.

"Йому щойно виповнився 21 рік, коли він вирішив відповісти на заклик і поїхати в Україну, щоб дати відсіч російському імперіалізму", - додав Ден.

В Україні загинув 22-річний британський доброволець Сем Ньюї

Фото: Сем Ньюї, британський доброволець (РБК-Україна, колаж)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про загибель білоруського добровольця, який воював у складі Другого Інтернаціонального легіону.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Великобританія Війна в Україні
NEWS
В ЗСУ підтвердили авіакатастрофу на Донбасі: розбилися два українські Мі-8
В ЗСУ підтвердили авіакатастрофу на Донбасі: розбилися два українські Мі-8
DAILY
Міністр без гарантій. Що чекає на Резнікова після нового скандалу із закупівлями в Міноборони
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Міністр без гарантій. Що чекає на Резнікова після нового скандалу із закупівлями в Міноборони