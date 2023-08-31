В Україні загинув 22-річний британський доброволець Сем Ньюї

Під час бойових дій в Україні загинув 22-річний британський Сем Ньюї. Він воював за нашу країну ще з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Daily Mail.

Як пише видання, 22-річний доброволець загинув вчора, 30 серпня, під час бойових дій на сході України. Про його загибель повідомив брат Ден Ньюї, віддаючи йому шану та назвавши "винятковою людиною і хорошим солдатом".

"Я не можу висловити словами, наскільки я розбитий. Я також не можу підкреслити, як я пишаюся своїм молодшим братом". Сем, який раніше не мав військового досвіду, був членом групи міжнародних добровольців, відомих як "Темні ангели", - заявив Ден Ньюї.

За словами брата загиблого, раніше Сем вивчав психологію в Бірмінгемському університеті. Після вторгнення росіян на територію України, чоловік прийняв рішення воювати проти окупантів.

"Йому щойно виповнився 21 рік, коли він вирішив відповісти на заклик і поїхати в Україну, щоб дати відсіч російському імперіалізму", - додав Ден.

Фото: Сем Ньюї, британський доброволець (РБК-Україна, колаж)