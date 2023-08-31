В Украине погиб 22-летний британский доброволец Сэм Ньюи

Во время боевых действий в Украине погиб 22-летний британский Сэм Ньюи. Он воевал за нашу страну еще с начала полномасштабного вторжения России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Daily Mail.

Как пишет издание, 22-летний доброволец погиб вчера, 30 августа, во время боевых действий на востоке Украины. О его гибели сообщил брат Дэн Ньюи, отдавая ему дань уважения и назвав "исключительным человеком и хорошим солдатом".

"Я не могу выразить словами, насколько я разбит. Я также не могу подчеркнуть, как я горжусь своим младшим братом". Сэм, который ранее не имел военного опыта, был членом группы международных добровольцев, известных как "Темные ангелы", - заявил Дэн Ньюи.

По словам брата погибшего, ранее Сэм изучал психологию в Бирмингемском университете. После вторжения россиян на территорию Украины, мужчина принял решение воевать против оккупантов.

"Ему только исполнился 21 год, когда он решил ответить на призыв и поехать в Украину, чтобы дать отпор российскому империализму", - добавил Дэн.

Фото: Сэм Ньюи, британский доброволец (РБК-Украина, коллаж)