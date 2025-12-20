В Україні загинули два студенти з Індії, яких РФ обманом залучила на війну, - Independent

За твердженням сімей загиблих, двоє чоловіків, які приїхали в Росію за студентськими візами, були вбиті після того, як їх насильно завербували для участі у війні проти України.

Як пише видання, тіла 22-річного Аджая Годари з Біканера і 30-річного Ракеша Кумара Маур'ї з Уттаракханда були повернуті і передані їхнім родичам.

Як відбулося вербування

Згідно з публікацією, двоє індійських чоловіків вирушили до Росії окремо за студентськими візами. Однак пізніше у відеороликах, надісланих їхнім сім'ям, заявили, що їх завербували в армію і направили на передову в Україну.

Вони стверджували, що погодилися на, як їм здавалося - цивільні посади прибиральників і помічників, не пов'язані з бойовими діями. Але пізніше виявилося, що їх призвали в російську армію і відправили на передову в Україну. Independent вказує, що ймовірно, вони шукали підробіток за студентською візою.

Загибель двох чоловіків знову викликала в Індії занепокоєння з приводу вербування своїх громадян у російську армію.

Також додамо, що в матеріалі вказана більш детальна історія про одного із загиблих - Аджая Гадари.

Зокрема, Годара вирушив до Росії в листопаді 2024 року для проходження мовних курсів і, як стверджується, був щаверьован через майже 10 місяців. Сім'я студента востаннє отримала від нього звістки 22 вересня.

Він був єдиним сином Махавіра Прасада і Калаваті Годари, які благали місцевих чиновників про допомогу після того, як дізналися про його прийом на роботу.

"Я відправила його вчитися, навіщо ви кинули його на цю війну? Аджу - мій єдиний син. Поверніть його додому за всяку ціну", - сказала його мати в коментарі газеті "Патріка" після того, як вони отримали звістку про його смерть.

В одному зі своїх відео Годара виглядав спокійним, коли говорив, що входить до групи з чотирьох солдатів, які воюють у населеному пункті Селидове Донецької області, який РФ захопила.

"Я потрапив у зону бойових дій через вісім днів. На нас напали ракетами і безпілотниками. Один із новобранців загинув у мене на очах, двоє інших втекли, а я заблукав. Мої товариші по команді знайшли мене. Я не знаю, що зі мною буде. Я дав свідчення, що мене насильно завербували", - говорив Годара.

В іншому відео він сказав, що побоюється за своє життя. За його словами, обіцянки виявилися зовсім іншими, і цей запис "може стати для нього останнім".

У четвер (мабуть, 18 грудня), його родичі, друзі та сусіди здійснили обряд прощання і скандували "Хай живе Аджай". Поруч із містом були виставлені його військова форма і російський прапор.