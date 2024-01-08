В Україні зафіксували значне зростання споживання електроенергії: що стало причиною

В Україні сьогодні, 8 січня, зафіксували збільшення споживання електроенергії. Це пов'язано зі значним похолоданням у всіх регіонах країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Укренерго ".

"Сьогодні, 8 січня, Диспетчерський центр НЕК "Укренерго" фіксує збільшення споживання електроенергії. Уже в обідні години, між 13:00 та 14:00, рівень споживання електроенергії перевищив відповідний показник попереднього робочого дня - п'ятниці, 5 січня, на 13,4%", - йдеться в заяві.

Що стало причиною цього

Причиною став початок робочого тижня та значне посилення похолодання в усіх регіонах України. Крім того, у південному регіоні поступово відновлюється енергопостачання споживачів, які були знеструмлені через негоду.

Фото: Інфографіка від "Укренерго" (facebook.com)

Таке стрімке підвищення рівня споживання створює значне додаткове навантаження на електростанції, які все ще відновлюються після масованих ракетних атак минулої зими, що може призвести до технологічних порушень.

Поради від "Укренерго"

Для того, щоб допомогти енергосистемі працювати в складних умовах, необхідно дотримуватися простих правил раціонального використання електроприладів протягом дня:

вимкніть "зайве" світло в приміщеннях;

не вмикайте вдома одразу кілька потужних приладів (наприклад, бойлер, пральну машину і праску). А на роботі, в обідню перерву, не вмикайте разом чайник і мікрохвильову піч;

вимкніть кондиціонери та обігрівачі, якщо температура повітря в приміщенні комфортна;

витягніть зарядні пристрої з розеток, якщо вони вже зарядили ваші гаджети.

"Пам'ятайте, що кожен із нас може допомогти працювати енергосистемі збалансовано", - додали в компанії.

Прогноз на зиму

За оновленим прогнозом НБУ, дефіцит потужностей з виробництва електроенергії в Україні у наприкінці 2023 року та на початку 2024 року можливий на рівні 5%. Водночас із урахуванням налагодження імпортних постачань електроенергії його ефект на економічну діяльність буде незначним.

За даними опитування соціологічної групи "Рейтинг", майже три четверті (74%) українців готуються до можливих проблем з енергопостачанням взимку. Водночас очікують, що ситуація буде кращою, ніж минулого року.