В Україні зафіксували землетрус

Як повідомлялось, біля берегів Криму зафіксували землетрус 1 вересня. Його магнітуда становить 3,5 бала за шкалою Ріхтера.

Крім того, у лютому 2023 року в Закарпатській області зафіксували землетрус. Він мав магнітуду 3,3 бали за шкалою Ріхтера і стався на глибині 2 км.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.