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В Україні зафіксували землетрус

Фото: в Україні зафіксували землетрус 9 листопада (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У Полтавській області зафіксували землетрус 9 листопада. Він відноситься до ледве відчутних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Головного центру спеціального контролю.

"9 листопада Головним центром спеціального контролю зареєстровано землетрус в районі села Васьки, Полтавського району, Полтавської області", - йдеться у повідомленні.

Землетрус магнітудою 3 бали за шкалою Ріхтера та на глибині 8 км зафіксували о 20:29. За класифікацією землетрусів він відноситься до ледве відчутних. 

У Полтавській області зафіксували землетрус 9 листопада (gcsk.gov.ua)

Як зазначили спеціалісти, коливання відчуваються тільки окремими людьми, які знаходяться в спокійному стані всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах.

Як повідомлялось, біля берегів Криму зафіксували землетрус 1 вересня. Його магнітуда становить 3,5 бала за шкалою Ріхтера.

Крім того, у лютому 2023 року в Закарпатській області зафіксували землетрус. Він мав магнітуду 3,3 бали за шкалою Ріхтера і стався на глибині 2 км.

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Полтавська область